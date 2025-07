Il calciomercato Sassuolo ha messo gli occhi su Aleksandar Stankovic e Sebastian Sebulonsen per prepararsi alla stagione in Serie A

Calciomercato Sassuolo News: Sebastian Sebulonsen il terzino dalla Scandinavia

I neroverdi non si sono ancora mossi in questa sessione dei trasferimenti perché hanno dovuto contrastare le offerte della Premier League per uno dei migliori giocatori della scorsa stagione, Laurienté, ma soprattutto perché stanno cercando di trovare una soluzione ad Andrea Pinamonti che non dovrebbe rimanere in Emilia il prossimo anno.

Il calciomercato Sassuolo in questi ultimi giorni però sta preparando alcuni colpi per non rischiare di arrivare nell’ultimo mese a disposizione senza alcun obiettivo potenzialmente raggiungibile per rinforzare la rosa e riuscire a salvarsi.

Uno dei primi ruoli dove ci potrebbe essere l’intervento del calciomercato è quello del terzino destro che ora vede in rosa Missori e Paz che però non sono considerati all’altezza della Serie A per la poca esperienza, l’idea è quella di prendere un giocatore esperto ma ancora abbastanza giovane che sia pronto per il nuovo palcoscenico.

La scelta dei dirigenti è Sebastian Sebulonsen, terzino destro norvegese di venticinque anni che gioca in Danimarca con il Brondby con cui in campionato ha giocato 28 partite riuscendo a realizzare 1 gol e 4 assist, il suo prezzo non sarebbe neanche troppo elevato ma pari a 2,5 milioni.

Calciomercato Sassuolo News: Aleksandar Stankovic un figlio d’arte a centrocampo

Altra zona di campo dove l’intervento del calciomercato Sassuolo è fondamentale è il centrocampo dove ha lasciato Pedro Obiang dopo sei anni con la maglia neroverde per la scadenza del suo contratto, Grosso ha quindi richiesto un’aggiunta almeno per avere un numero sufficiente di giocatori in quel ruolo se non per trovare un nuovo titolare.

Il preferito di Carnevali è il figlio d’arte Aleksandar Stankovic, classe 2005 serbo di proprietà dell’Inter ma che i nerazzurri stanno cercando di vendere per avere un budget da investire sulla difesa, la trattativa potrebbe non essere semplice visto che i nerazzurri ne hanno una già ben impostata con il Club Brugge.

Per l’attacco invece la rosa del Sassuolo scarseggia nei giocatori che possono dare un po’ di riposo ai certi titolari Laurienté e Berardi, per questo la dirigenza sta cercando di ottenere il prestito di Alieu Fadera da parte del Como che ha necessità di sfoltire la rosa e trovare una soluzione per far giocare i suoi giovani.

Il ventitreenne gambiano ha già esperienza di un anno in Serie A e può essere utile alla squadra di Fabio Grosso per non perdere troppo in caso di indisponibilità di uno dei due esterno o di cambio a partita in corso, con la sua velocità poi può anche essere un’arma a partita in corso importante per i neopromossi.