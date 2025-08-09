Calciomercato Sassuolo news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Berardi e Adli sul taccuino 9 agosto 2025

CALCIOMERCATO SASSUOLO NEWS, OCCHI SU BERARDI E ADLI

Il calciomercato estivo è l’occasione per il Sassuolo di organizzarsi in vista del ritorno in Serie A. Dopo un solo anno trascorso in B, gli emiliani sono pronti a farsi valere per prolungare la loro permanenza nella massima serie il più a lungo possibile ed i dirigenti si stanno muovendo per consegnare a mister Grosso un organico capace di salvarsi senza faticare troppo.

L’amministratore delegato Giovanni Carnevali nei giorni scorsi è tornato a parlare della necessità di 4/5 innesti per la rosa del suo club ed i rumors di mercato riportano soprattutto della caccia ad un centrocampista. Scarata l’opzione Kristjan Asllani, che non lascerebbe l’Inter per i neroverdi, c’è un altro profilo seguito con interesse dal Sassuolo, ovvero quello di Yacine Adli.

Mandato ad allenarsi con la formazione Futuro, che giocherà in Serie D, del Milan poichè non rientrante nei piani societari e del tecnico Massimiliano Allegri, Adli sta proseguendo la preparazione in attesa dell’offerta giusta per proseguire la carriera come meglio crede. Le squadre interessate all’ex Fiorentina, che ha deciso di non riscattarlo nonostante il buon rendimento offerto, non mancano all’estero ma l’intenzione sarebbe quella di giocare ancora in Italia.

Chi dovrebbe invece rimanere ancora al Sassuolo è il capitano Domenico Berardi, per il quale si preannuncia un rinnovo di contratto. Il rapporto dell’Azzurro con gli emiliani scadrà nel 2027 ma proprio lo stesso Carnevali si è detto fiducioso al riguardo, evidenziando che le parti sono vicine a raggiungere l’intesa. Per Berardi si prospetta dunque un prolungamento fino al 2028 con opzione per un altro anno.

CALCIOMERCATO SASSUOLO NEWS, UFFICIALE L’ACQUISTO DI IDZES

Aspettando di conoscere quali saranno le prossime mosse di calciomercato, il Sassuolo ha nel frattempo reso ufficiale l’acquisto di un altro calciatore in vista della stagione che segna il ritorno del club nel massimo campionato. Tramite una nota pubblicata sul proprio sito web, i neroverdi hanno comunicato il tesseramento di Jay Idzes a titolo definitivo dopo aver concluso la trattativa con il Venezia.

Il nuovo acquisto, pagato intorno ai 5 milioni di euro, sarà utile per rinforzare il reparto arretrato degli emiliani nonostante sia reduce dalla difficile annata coi lagunari, culminata con la retrocessione in cadetteria. Il venticinquenne indonesiano, che è anche capitano della sua Nazionale maggiore, nato in Olanda aveva firmato lo scorso anno con i veneti due gol, uno in Serie A ed uno in Coppa Italia, nelle trentasei apparizioni totali racimolate.