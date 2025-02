CALCIOMERCATO SERIE A, ACQUISTI E CESSIONI: POSCH-ATALANTA, FAGIOLI ALLA FIORENTINA

Il calciomercato Serie A si è ufficialmente concluso con la mezzanotte tra il 3 e il 4 febbraio 2025che ha sancito la fine della sessione invernale, una delle più attive degli ultimi anni. Anche questo giorno finale non ha deluso le aspettative degli amanti del calciomercato.

Calciomercato Milan News/ Chukwueze al Fulham? Bondo ufficiale, Zeroli al Monza! (3 febbraio 2025)

Andando in ordine puramente alfabetico, l’Atalanta ha definito l’arrivo di Posch dopo che il terzino ormai ex Bologna era dato vicino all’Hoffenheim, un piccolo giallo di mercato che si è risolto con l’austriaco che ha mantenuto la parola.

Il Bologna oltre ad aver ceduto Posch ha ufficializzato l’arrivo di Calabria in prestito, che potrà diventare definitivo a giugno quando scadrà il suo contratto col Milan. L’altro colpo interessante in prestito con diritto di riscatto è il talento della Sampdoria Estanis Pedrola, oltre all’addio di Iling-Junior al Middlesbrough.

Calciomercato Roma News/ Gourna-Douath al posto di Le Fèe: ci siamo! (3 febbraio 2025)

Il Cagliari ha piazzato un acquisto importante con Florinel Coman, reduce da una parentesi qatariota dopo un’annata d’oro da 18 gol e 9 assist in 34 partite con la Steaua Bucarest. Poker di acquisti del Como, su tutti Douvikas.

L’attaccante del Celta Vigo è stato acquistato per 13 milioni e ha preso il posto di Belotti, partito per il Benfica. Tornando agli acquisti, sono stati ufficializzati anche Azon dal Saragozza, Smolcic dal Rijeka e infine Vojvoda dal Torino.

La Fiorentina tra le regine del calciomercato Serie A, oltre ad aver definito gli acquisti già programmati in precedenza di Ndour e Zaniolo, ha chiuso il colpo Fagioli dalla Juventus per 19 milioni tra prestito oneroso, obbligo d riscatto in caso di qualificazione in Europa e bonus.

Calciomercato Milan News/ Bondo dal Monza, che colpo: il padre conferma tutto! (oggi 3 febbraio 2025)

CALCIOMERCATO SERIE A, ACQUISTI E CESSIONI ULTIMO GIORNO: NAPOLI OKAFOR DOPO KVARA. TRE COLPI ROMA

Il calciomercato Serie A si è definitivamente concluso, a patto degli svincolati. Riprendendo la lista delle squadre, Genoa e Inter non hanno né acquistato né ceduto in questo ultimo giorno mentre la Juventus ha fatto entrambe le cose.

Come detto prima ha ceduto Fagioli, ma al tempo stesso ha risolto i problemi di visto e permessi per Lloyd che è diventato un nuovo difensore bianconero. La Lazio ha migliorato difesa e centrocampo rispettivamente con Provstgaard e Belahyane.

Il Lecce, forte della cessione di Dorgu per oltre 30 milioni al Manchester United, ha chiuso Marco Sala del Como mentre il Milan, regina del calciomercato Serie A, ha fatto piazza pulita: dentro ufficialmente Santi Gimenez, Sottil, Bondo e Joao Felix mentre fuori Calabria, Bennacer, Okafor e Zeroli.

Quest’ultimo si è unito al Monza come unico arrivato nell’ultimo giorno di mercato per i biancorossi che però di conseguenza hanno perso Bondo in una vera e propria rivoluzione, forse con un occhio già al prossimo anno.

Il Napoli alla fine ha sostituto Kvaratskhelia con Okafor del Milan in prestito, niente da fare per coloro che sognavano dunque Garnacho o Adeyemi. Il Parma chiude il colpo Pellegrino, attaccante ex Velez, mentre salta Sylla all’ultimo secondo.

La Roma chiude in grande stile questo calciomercato Serie A con l’arrivo di Nelsson, difensore del Galatasay, Salah-Eddine, esterno sinistro del Twente e infine Gourna-Douath dal Salisburgo di ruolo centrocampista per la bellezza di tre colpi nel giro di dodici ore.

Il Torino acquista finalmente l’attaccante ovvero Amine Salama dal Reims oltre a Biraghi dalla Fiorentina che darà una mano a Vanoli nel ruolo di esterno. L’Udinese era a caccia di un portiere dopo l’addio di Selvik al Watford, ma alla fine saltato Audero non ha più trovato un’occasione e dunque insisterà su Savva.

Concludiamo la carrellata del calciomercato Serie A con Venezia e Verona: i lagunari hanno acquistato Radu come sostituto all’infortunato Stankovic e Fila dello Slava Praga al posto di Pohjanpalo, destinazione Palermo. I gialloblu invece hanno perso come detto Belahyane, acquistando Valentini dalla Fiorentina e Slotsager dall’Odense come difensore.