CALCIOMERCATO SERIE A, BELOTTI PIACE AL VENEZIA

È ricco di nomi e di trattative il calciomercato Serie A con numerosi club che si stanno muovendo per rinforzare le proprie rose in questa sessione di gennaio così da provare a raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Una delle squadre più chiacchierate di questi giorni è il Venezia che sta per cedere Joel Pohjanpalo al Palermo ed è alla caccia di un nuovo attaccante che possa sostituire il capocannoniere e capitano della squadra già a gennaio. Nella lista di nomi del Venezia è particolarmente gradito quello di Andrea Belotti che è di proprietà del Como ma non sta trovando abbastanza spazio con Fabregas che gli ha spesso preferito Cutrone lascianogli solo qualche segmento di partita. Secondo La Gazzetta dello Sport, inoltre, i veneti hanno messo gli occhi anche su Shomurodov della Roma e sull’ex Milan Andre Silva che sembra essere più di una semplice suggestione.

CALCIOMERCATO SERIE A, BALOTELLI TORNA IN GRUPPO E PUÒ RESTARE AL GENOA

Una delle più lunghe “telenovele” del calciomercato Serie A è quella che riguarda il rapporto tra il Genoa e Mario Balotelli con le due parti che continuano un tira e molla continuo iniziato con l’arrivo di Patrick Vieira sulla panchina dei rossoblù. L’attaccante italiano è stato fortemente voluto da Gilardino che, però, è stato esonerato subito dopo rendendo molto spinosa la situazione con un Balotelli che è ancora alla ricerca delle giuste chance per potersi rimettere in mostra. Negli ultimi giorni sembrava essere soltanto una formalità l’addio di Balotelli ma, quest’oggi, l’attaccante dei rossoblù è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe strappare una convocazione in vista della partita contro il Monza nella prossima giornata di Serie A. La sensazione è che questa storia non sia finita qui e potrebbe durare fino a gennaio con Balotelli che spera di potersi ritagliare il giusto spazio per far ricredere il suo allenatore in questa ultima parte di stagione.