CALCIOMERCATO SERIE A/ Chiesa e Smalling colpi last minute: i promossi e i bocciati

E’ terminata la sessione estiva di calciomercato e il gong delle ore 20 di lunedì 5 ottobre ha fatto scattare, come sempre, pagelle e giudizi sull’operato delle 20 squadre di Serie A. I colpi last minute, considerando gli affari più importanti, li hanno piazzati Juventus e Roma. Per i bianconeri è stato importante chiudere l’esterno offensivo richiesto a gran voce da Andrea Pirlo. Arriva Federico Chiesa dalla Fiorentina, ormai corteggiato da un paio d’anni dalla Juventus. 2 milioni + 8 per il prestito biennale, 50 per il riscatto nel 2022. Un’operazione molto onerosa che ha lasciato però l’amaro in bocca tra i tifosi Viola, che nella mattinata di martedì hanno esposto striscioni contro l’attaccante. Il club toscano si è premunito con l’arrivo di José Maria Callejon, con lo spagnolo svincolato dal Napoli. La Roma alla fine ha potuto festeggiare il ritorno del difensore inglese Smalling, operazione da 15 milioni più bonus col calciatore che, dopo un anno di prestito, lascia definitivamente il Manchester United dopo 10 anni di militanza tra i Red Devils. Brivido per l’ingaggio dell’inglese visto che inizialmente sembrava che in Lega non fosse arrivato un documento, dopo i controlli sul trasferimento internazionale è stato dato il via libera al tesseramento.

CALCIOMERCATO: MILIK E EL SHAARAWY AFFARI SFUMATI

Non ci sono stati però solo colpi andati a segno in questa ultima giornata di calcio mercato. Il rush finale ha anche riservato un po’ di amaro in bocca relativamente ad affari che sembravano in dirittura d’arrivo e che invece non sono stati chiusi come previsto. La Fiorentina, oltre al già citato Callejon, avrebbe voluto rinforzare l’attacco con Arkadiusz Milik. Ma il polacco, dopo essere stato vicinissimo alla Roma, ha rifiutato anche la destinazione viola che pure prometteva 4 milioni netti d’ingaggio, e dunque resterà a Napoli almeno fino a gennaio. A proposito di Roma, dopo l’acquisto di Smalling ci si attendeva anche un rinforzo in attacco, considerando le partenze di Kluivert (Lipsia) e Perotti (Fenerbahce), ma alla fine non si è concretizzato il ritorno dalla Cina di Stephan El Shaawawy, che domenica sera radiomercato dava davvero a un passo. Anche Inter e Lazio non hanno chiuso ulteriori colpi. Antonio Conte aveva richiesto un esterno (ma ha visto Radja Nainggolan restare in rosa), Simone Inzaghi si aspettava un difensore centrale, ma non ci sono state novità. Tra gli altri affari da segnalare, il Napoli rinforza il centrocampo con Bakayoko, il Verona l’attacco con Kalinic.



