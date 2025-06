Calciomercato Serie A News: Zito Luvumbo lascia la Serie A

Se le grandi squadre si stanno già muovendo in maniera decisa sul mercato, il resto del campionato non sta a guardare e cerca i giusti profili per rinforzare le proprie rose e poter raggiungere in fretta gli obiettivi, che siano la salvezza o provare a raggiungere un posto nelle competizioni europee. Il calciomercato Serie A quindi sarà ricco di operazioni e di nuovi giocatori che entreranno nella massima competizione del nostro paese, altri che si sposteranno da una piazza all’altra del nostro campionato ma cessioni di calciatori fuori dai confini in campionati esteri.

Un esempio di questa possibilità è Zito Luvumbo, attaccante angolano classe 2002 del Cagliari che quest’anno ha giocato solamente 26 partite segnando però 2 gol e 2 assist, dopo 3 anni in Sardegna potrebbe lasciare la squadra per volare in Turchia a Istanbul e vestire la maglia del Besiktas. La squadra bianconera della capitale turca è disposta ad offrire 5 milioni ai rossoblù e soprattutto poterlo rendere uno dei giocatori più importanti della rosa, di una squadra che vuole tornare a vincere nel suo campionato, prima di procedere al trasferimento però i sardi vorrebbero riuscire a completare un acquisto in quel ruolo.

Calciomercato Serie A News: Ondrej Duda lascia Verona che accoglie Pedro Alvaro

Il calciomercato Serie A come detto potrebbe vedere acquisti e cessioni anche tra squadre del nostro campionato e sembrerebbe essere il caso di Ondrej Duda, il centrocampista slovacco dell’Hellas Verona infatti sembra pronto a lasciare i gialloblù per vestire la maglia granata del Torino e prendere le redini del centrocampo. La cessione se si dovesse concludere porterebbe nelle casse dei veneti 5 milioni che potrebbero essere reinvestiti in altri ruoli come l’attacco o la difesa, l’ultima stagione ha visto limitate le presenze del giocatore a solo 28 arricchite però da 4 assist e 1 gol.

L’Hellas Verona poi si muoverà in difesa dove perderà Valentini, che tornerà alla Fiorentina dopo il prestito, e potrebbe esserci la cessione di Coppola che piace in Premier League e a squadre italiane come la Juventus, con la sua cessione la squadra ricaverebbe un bel gruzzoletto da poter reinvestire in parte. Il probabile sostituto del difensore italiano poi dovrebbe essere Pedro Alvaro, venticinquenne portoghese che gioca all’Estoril con cui ha collezionato 31 presenze segnato 1 gol e realizzato 1 assist, il suo valore è di circa 2 milioni e la possibilità di giocare in Italia dovrebbe convincerlo facilmente.