CALCIOMERCATO SERIE A, CHE COLPO DELL’UDINESE

Il calciomercato Serie A vede una sfida tra Torino e Bologna per Asllani. Il centrocampista dell’Inter è in uscita dai meneghini e ha già rifiutato una proposta dal Betis, a differenza della società nerazzurra che aveva accettato i 15 milioni.

L’albanese vuole restare in Italia con granata e rossoblu che potrebbero rappresentare due valide alternative per l’ex Empoli. Intanto in casa Udinese ci si prepara per far svolgere le visite mediche Lennon Miller dal Motherwell.

Affare da 5 milioni di euro per un colpo che i friulani tenevano in canna da ben nove mesi, dov’è stato necessario superare una concorrenza spietata rappresentata da club esterni come Ajax, Celtic e Brighton ma anche Bologna.

CALCIOMERCATO SERIE A, PARMA: MAN AL POSTO DI LANG

Il calciomercato Serie A vede due operazioni, una in entrata e una in uscita, per quanto riguarda il Parma. Il PSV infatti ha ufficializzato oggi l’arrivo di Man, un’operazione da 8 milioni più bonus per il sostituto di Noa Lang, andato al Napoli.

Gli emiliani intanto chiudono l’affare Sorensen in mediana. Il classe 2002 arriva dal Midtjylland e ha già svolto le visite mediche col Parma che ha investito una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro bonus inclusi per migliorare il centrocampo.

La Cremonese prosegue la “spesa” in casa Milan e dopo Bondo nella zona nevralgica del campo arriva anche Terracciano. Davide Nicola insegue anche Sanabria, sempre più lontano dalla permanenza a Torino soprattutto dopo l’arrivo di Simeone.