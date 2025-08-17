Calciomercato Serie A news: i felsinei sono in pole position per il centrocampista dell'Inter. Lecce, Krstovic conteso tra Milan e Roma (17 agosto 2025)
CALCIOMERCATO SERIE A, ASLLANI: BOLOGNA IN VANTAGGIO
Il calciomercato Serie A vede Asllani nuovamente protagonista. Il centrocampista dell’Inter è seguito da varie squadre del massimo campionato italiano, ma oggi il Bologna si è portato avanti con grande intensità per l’abanese.
A differenza di Torino e Fiorentina, i felsinei sono gli unici che vorrebbero chiudere l’affare a titolo definitivo con tanto di percentuale sulla futura rivendita in favore dell’Inter che ormai ha messo alla porta l’ex Empoli classe 2002.
L’Udinese invece sta spingendo direzione Napoli per un doppio acquisto molto interessate. In primis il sorpasso proprio sul Bologna per Zanoli sulla fascia mentre in attacco il colpo per rinforzare l’attacco è Cheddira.
CALCIOMERCATO SERIE A, QUATTRO NOMI PER IL TORINO
Il calciomercato Serie A continua a fare sul serio. Il Torino sta sbrogliando le ultime situazioni con Tameze e Sanabria che partiranno anche per questioni di liste: su di loro c’è forte la Cremonese, dato che Nicola conosce bene entrambi avendoli avuti proprio in Piemonte.
In entrata diversi i nomi in lista, da Dango Ouattara del Monaco a Jaoun Hadjam dello Young Boys passando per Niccolò Fortini della Fiorentina e Antonino Gallo del Lecce. Insomma, da questi quattro nomi uscirà verosimilmente il nuovo acquisto del Toro.
Il Lecce invece sta cercando di capire come muoversi per Krstovic. Ad oggi il calciatore è in forza ai pugliesi, ma l cessione sembra essere dietro l’angolo con la Roma di Gasperini e il Milan di Allegri che si sfidano a colpi di milioni.