Calciomercato Serie A News: il Como guarda in Spagna con Jesus Rodriguez

Si rincorrono le notizie in questo anticipo della sessione estiva dei trasferimenti per numerose squadre del nostro massimo campionato, tra quelle che devono migliorare una squadra che ha rischiato la retrocessione, quelle che vogliono puntare ad obiettivi più importanti come l’Europa e quelle che invece vogliono riuscire ad entrare in Champions League. Il calciomercato Serie A quindi si prospetta essere molto movimentato in tutti i livelli di classifica con diversi ingressi di giocatori interessanti e giovani che possano mettersi in mostra nel calcio italiano prima del grande salto.

Calciomercato Udinese News/ Sfida con il Torino per Tapé, Iker Bravo ritorna in Spagna (16 giugno 2025)

Il caso più importante di questa strategia di mercato è il Como che dopo la sua ottima prima stagione in Serie A è pronto a lottare per un posto in Europa nella prossima, con la possibilità sempre più reale di perdere Nico Paz la società sta valutando moltissimi profili differenti a cui si è aggiunto nelle ultime ore anche Jesus Rodriguez. Il ragazzo è un classe 2005 spagnolo del Real Betis che gioca come esterno sinistro, ha esordito quest’anno in prima squadra collezionando 44 presenze segnando 5 gol e fornendo 4 assist in tutte le competizioni, il suo valore è di almeno 30 milioni.

Calciomercato Juventus News/ Mbangula, fissato il prezzo dell'attaccante. Idea Caprile (16 giugno 2025)

Calciomercato Serie A News: Damion Downs altro nome per l’attacco rossoblù

Una delle altre protagoniste del calciomercato Serie A è poi il Bologna che invece cercherà di raggiungere la Champions League, obiettivo difficile ma che può essere inseguito su due percorsi quello del campionato e quello dello europeo vincendo l’Europa League. I rossoblù stanno valutando giocatori in varie zone di campo ma quella dove sembrano più interessati è l’attacco dove aggiungeranno una terza punta, il nome delle ultime ore è quello di Damion Downs, attaccante statunitense di vent’anni del Colonia con 10 gol e 5 assist nelle 29 partite giocate in Bundesliga 2 e con un prezzo tra i 5 e i 10 milioni.

Calciomercato Roma News/ Ndicka, la cessione è possibile. De Cuyper se parte Angeliño (16 giugno 2025)

Infine ci sono le squadre che dovranno cercare di salvarsi per un ulteriore anno consecutivo e che dovranno scovare dei giocatori che possano avere una stagione importante senza però andare a spendere molto, è il caso del Cagliari che dovrà fare a meno dei 10 gol di Piccoli che difficilmente potrà essere riscattato. I sardi di muoveranno quindi in attacco e una delle possibilità è quella che venga acquistato Giorgi Kvernadze, esterno georgiano ventiduenne che veste la maglia del Frosinone, quest’anno in Serie B ha giocato 33 partite segnando 3 gol e fornendo 5 assist e soprattutto ha un prezzo accessibile di 2 milioni.