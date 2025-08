Il calciomercato serie A vede molto attivi anche i piccoli club e le squadre lavorano senza sosta per rinforzare la rosa e accontentare i propri tecnici.

Calciomercato Serie A, diverse operazioni in uscita

Il calciomercato Serie A è più attivo che mai e ci sono diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Tra i club più attivi c’è il Parma che vuole rinforzare la rosa e che ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Ndiaye, ma non si fermerà qui. Sicuramente almeno un altro paio di rinforzi e occhi anche su Oristanio, trequartista nel mirino anche di Udinese e Torino.

Il Parma pensa per l’attacco a Swedberg, giovane talento del Celta Vigo per cui servono circa 15 milioni di euro: il club ducale ha offerto 9 milioni di euro e magari le parti potrebbero incrociarsi a metà strada. Ai titoli di coda invece l’avventura di Dennis Man, pronto ad approdare al Psv Eindhoven e a lasciare definitivamente l’Italia.

Il club ducale incasserà circa 8 milioni di euro da questo trasferimento, lascia l’Italia anche Tchatchaoua: il terzino del Verona approderà invece in Premier League tra le fila del Nottingham Forrest, sempre più scatenato sul mercato. Il club inglese investirà circa 12 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Serie A, anche il Cagliari tra i club più attivi

Il calciomercato Serie A vede il Cagliari come uno dei club più attivi in entrata e la squadra rossoblù valuta il possibile approdo di Barak per il centrocampo, giocatore ormai in uscita dalla Fiorentina. Forte rallentamento nella trattativa per Sebastiano Esposito e l’attaccante ora rischia di sfumare con i sardi che hanno cambiato idea rispetto all’accordo iniziale con l’Inter.

In casa Como il club lombardo è vicino a chiudere la pratica Morata e acquistarlo definitivamente. Il Milan ha dato l’ok ed ora anche il Galatasaray ha aperto definitivamente, presto si potrebbe chiudere. Per quel che riguarda il club rossonero occhio anche al futuro di Samu Chukwueze che è finito nel mirino del West Ham e potrebbe partire per circa 20 milioni di euro. Occhio al mercato.

Anche Cremonese molto attiva sul mercato, il club lombardo segue con interesse la situazione di Bondo dal Milan mentre in attacco il favorito è Sanabria che potrebbe arrivare a titolo definitivo. Oltre a lui c’è anche Cheddira del Napoli mentre il club granata segue sempre con interesse il Cholito Simeone.