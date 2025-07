Calciomercato Serie A News: Laurienté, dopo l'accordo saltato con il Sunderland, approda al Fenerbahce. Due nomi per la difesa del Cagliari (29 luglio 2025)

CALCOMERCATO SERIE A, BASCHIROTTO A CREMONA

Il calciomercato Serie A vede una Cremonese scatenata sul mercato. La squadra lombarda vuole farsi trovare pronta per la massima divisione dopo la promozione e negli ultimi giorni ha messo a referto due colpi importanti.

Il primo direttamente dalla squadra campione d’Italia con l’acquisto di Zerbin dal Napoli, una priorità assoluta del mercato della Cremonese che ha chiuso l’accordo proprio questa mattina. L’altro nome è Baschirotto che ha già lasciato il ritiro del Lecce per svolgere le visite mediche.

Il Como, dopo diversi innesti importati in attacco, ha lasciato partire Strefezza. L’esterno offensivo non resterà nemmeno in Italia poiché il suo futuro sarà all’Olympiakos: il 28enne lascia i biancoblu dopo 53 presenze, 9 gol e 7 assist.

CALCOMERCATO SERIE A, LAURIENTÉ VA DA MOURINHO

Il calciomercato Serie A saluta un altro protagonista della parte destra della classifica come Laurienté. Il francese col Sassuolo ha disputato 65 partite nel massimo campionato italiano condite da 12 gol e 12 assist tra il 2022 e il 2024.

L’esterno offensivo era volato in Inghilterra per firmare con il Sunderland, ma l’accordo con la società neopromossa di Premier League è saltato all’ultimo minuto. Ora si è inserito il Fenerbahce che ha chiuso l’affare per 15 milioni.