Il calciomercato serie A vede diversi club attivi su più fronti, uno dei maggiori è la neopromossa Cremonese, al lavoro su più profili.

Calciomercato Serie A, le piccole al lavoro

Non solo le big perchè il calciomercato serie A vede diverse squadre cosiddette ‘minori’ al lavoro per rinforzare la rosa e nelle ultime ore è il turno della Cremonese, letteralmente scatenata per rinforzare la rosa in tutti i reparti e provare a chiudere una squadra competitiva per il prossimo campionato. E subito c’è da registrare quattro colpi in entrata in arrivo.

DIRETTA/ Pisa Augsburg (risultato finale 2-2): ancora Tramoni in gol! (oggi 8 agosto 2025)

In porta è vicino Silvestri mentre il club sta perfezionando un doppio colpo dal Milan, sono vicinissimi Bondo e Terracciano che arriveranno in prestito secco. In attacco invece è vicino Sanabria con il Torino che ha preso Simeone ed è vicino alla cessione dell’attaccante che valuta la Cremonese ma attende in vista di offerte leggermente migliori, almeno sulla carta.

Calciomercato Roma News/ Piace Nelson dell'Arsenal, si lavora ad un clamoroso scambio con la Juve!

Vicino l’addio di Dennis Man al Parma, è ormai alle battute finali la trattativa con il Psv e le parti sono pronte ad accordarsi per 8 milioni. In difesa piace Carboni del Monza, il club ducale lo segue da tempo ma occhio anche all’interesse di Cremonese e Verona, a caccia di rinforzi per il reparto difensivo. A centrocampo piace il giovane James che intriga il club.

Calciomercato Serie A, Udinese al lavoro ancora in uscita

Nel calciomercato di serie A tra le società più attive c’è l’Udinese che però lavora ancora in uscita. E’ fatta per il trasferimento di Thauvin al Lens con i friulani che incassano cosi 8 milioni di euro, in uscita anche Solet che nonostante le smentite di rito ha molto mercato, specialmente all’estero e sulle sue tracce ci sono alcuni club di Premier League.

Calciomercato Milan News/ Tante cessioni in vista: e c'è pure un big!

E’ fatta per il passaggio di Alvaro Morata al Como, il club lombardo risarcisce del prestito il Galatasaray e arriva cosi il grande bomber da Fabregas, annuncio ufficiale nelle prossime ore. Arrivano importanti novità in casa Lazio e si lavora per sbloccare definitivamente il mercato e poter poi accontentare il tecnico Maurizio Sarri.

Continua la telenovela Esposito e nelle prossime ore il giocatore – insieme all’Inter – deciderà la sua destinazione tra Cagliari e Parma. Al momento i sardi restano favoriti, si lavora senza sosta e l’obiettivo è trovare una quadra definitiva. Un mercato rovente per le big ed anche per le piccole.