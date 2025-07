Calciomercato Serie A Lorran Warren Bondo

Se si parla di calciomercato Serie A non possono non essere prese in considerazione anche le tre squadre neopromosse che sulla carta sono quelle che dovrebbero avere più bisogno di interventi in questa sessione dei trasferimenti per colmare il gap con le squadre che giocano in una categoria superiore.

Tra queste il Sassuolo è la squadra che dovrebbe avere meno bisogno visto il suo dominio totale nell’ultima edizione della Serie B e le pochissime cessioni dopo la retrocessione di due anni fa che hanno permesso di mantenere uno zoccolo duro di giocatori con già esperienza.

Finora nessuna delle squadre ha ancora messo a segno grandi colpi ma sicuramente quella che si sta muovendo maggiormente è la Cremonese che dopo aver sistemato la fascia sinistra con l’arrivo di Zerbin e la difesa con la presa di Baschirotto cerca di migliorare il centrocampo e la fascia destra.

Per entrambi si bussa in casa Milan dove per il ruolo ruolo piace il francese Warren Bondo per il quale verrà chiesto un prestito con diritto di riscatto mentre per l’esterno la dirigenza grigiorossa ha messo gli occhi su Filippo Terracciano che difficilmente troverà spazio in maglia rossonera.

Calciomercato Serie A News: Lorran talento e tecnica sulla trequarti

La squadra che invece si è forse mossa meno in tutto il calciomercato Serie A è poi il Pisa che continua a portare in parallelo le trattative di Simeone e Nzola come nuovo attaccante ma che ha deciso di affidare il suo reparto offensivo ad un talento in arrivo dal Sud America.

La squadra toscana infatti ha deciso che proverà a portare in Europa il trequartista brasiliano classe 2006 Lorran che gioca nel Flamengo dove si divide tra prima squadra e Under 20 con cui nel 2025 ha già giocato 10 partite segnando 3 gol e fornendo 1 assist, la richiesta dei rossoneri è di 15 milioni ma i neroblu proveranno ad offrire un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Infine il Sassuolo sta cercando di muoversi principalmente a centrocampo dove ha perso un perno come Obiang che ha deciso di non rinnovare il contratto e rimanere in Serie B con la maglia del Monza, i profili seguiti sono molti e principalmente di giocatori con già esperienza in Serie A ma che non rientrano più nei piani delle loro squadre.

I profili seguiti nelle ultime settimane sono quelli del ventottenne svizzero Michel Aebischer del Bologna e del tedesco classe 2001 Yannik Engelhart di proprietà del Como, per entrambi si tenterà un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni che può diventare obbligo al raggiungimento di certi obiettivi.