Calciomercato Serie A News: rifiutata offerta dell'Everton per Assane Diao

Il calciomercato Serie A nel prossimo mese dovrebbe vedere portate a termine numerose trattative tra quelle delle squadre più importanti del nostro campionato che devono rinforzarsi per rimanere competitive, e quelle per le formazioni che cercano giocatori che possano aiutare nel raggiungimento della salvezza o nella lotta per l’Europa.

Le squadre che nella scorsa stagione sono arrivate a metà classifica sono quelle che fino a questo momento si sono mosse maggiormente ma non per questo da qui al primo di settembre non faranno più operazioni che siano in entrata o in uscita.

Il Como ad esempio dopo i numerosi acquisti, soprattutto nel reparto offensivo, sarà costretto a chiudere qualche cessione per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi che comunque non è esagerato, la squadra di Fabregas però non ha bisogno di cedere e quindi non sarà costretta ad accettare le offerte provenienti dall’estero.

Nelle ultime ore infatti ai lariani è stata recapitata un’offerta da parte degli inglesi dell’Everton pari a 30 milioni per l’acquisto dell’esterno spagnolo classe 2005 Assane Diao, la risposta dei lombardi è stata negativa con un richiesta minima di 75 milioni per pensare all’addio.

Calciomercato Serie A News: Warmed Omari l’ultimo tassello della difesa dell’Udinese

Altra squadra che è stata la centro di numerose trattative del calciomercato Serie A è l’Udinese che dopo la cessione di Bijol e Lucca è pronta a muoversi in entrata, per il nuovo attaccante è ancora presto visto che il direttore sportivo Gokhan Inler non ha ancora scelto il profilo adatto, cosa che ha invece fatto in difesa.

La scelta per chiudere il reparto arretrato è caduta su Warmed Omari, difensore centrale delle Isole Comore di venticinque anni che è di proprietà dello Stade Rennes ma che nell’ultima stagione ha giocato con l’Olympique Lyonnais e il cui prezzo si aggira sui 5 milioni.

Infine c’è il Bologna che concluso il trasferimento di Dan Ndoye per quasi 50 milioni deve scegliere il giusto giocatore per sostituirlo, tra i numerosi nomi tra cui Sartori deve scegliere si è aggiunto quello di Crysencio Summerville, ventitreenne olandese che gioca per il West Ham con cui nell’ultimo anno ha giocato 22 partite realizzando 1 gol e 2 assist.

Lo scorso anno è stato acquistato per 30 milioni dal Leeds per cui gli hammers per una sua ipotetica cessione chiedono almeno 25 milioni, cifra che però per i rossoblù potrebbe non essere troppo elevata.