Il calciomercato Serie A potrebbe vedere in questi ultimi giorni i trasferimenti di Calvin Stengs al Pisa e Stefan Posch al Cagliari

Calciomercato Serie A News: Stefan Posch possibile colpo salvezza

Oggi è iniziata l’ultima settimana di apertura della finestra di mercato estiva anche per il calciomercato Serie A che vedrà quindi cinque giorni in cui le squadre si muoveranno sempre di più in modo tale da riuscire a concludere più trattative possibili per completare le squadre a disposizione dei vari tecnici.

A muoversi non sono solo le big ma anzi sono forse le squadre che lottano per la salvezza quelle che hanno più bisogno di operare cercando di sfruttare le occasioni che riusciranno ad incontrare e a strappare prezzi vantaggiosi o formule economiche come i prestiti.

Una squadra che nelle prossime ore ufficializzerà una cessione importante è il Cagliari che dopo averlo riscattato per soli 8 milioni, cederà Roberto Piccoli, il proprio attaccante titolare, alla Fiorentina per 25 milioni, cifra che gli permetterà di operare sia in fase offensiva che anche in quella difensiva.

Proprio in questa zona di campo è dove il primo colpo verrà concluso e sarà l’arrivo del ventottenne terzino destro o difensore centrale Stefan Posch del Bologna che prenderà il posto di Zortea e tornerà ad avere un ruolo importante dopo la panchina dell’ultima stagione con i rossoblù e con l’Atalanta.

Calciomercato Serie A News: Calvin Stengs il fantasista di Gilardino

Come detto tra le più operative del calciomercato Serie A ci saranno sicuramente le neopromosse, chi in fase di acquisti e chi in quella di cessione, il Pisa è tra quelle che vuole e deve aggiungere talento e pericolosità in fase offensiva se vuole cercare di raggiungere la salvezza alla fine dell’anno.

L’opportunità che la dirigenza toscana cercherà di sfruttare è quella della rottura tra Calvin Stengs e la sua società, il Feyenoord, il trequartista o esterno olandese di ventisei anni porterebbe grande esperienza e talento che aiuterebbe e non poco Gilardino e tutti i suoi giocatori.

Per il Sassuolo invece dopo l’arrivo di Matic e Vranckx è il momento di cedere e il primo indiziato per lasciare i neroverdi è l’attaccante uruguaiano classe 2001 Augustin Alvarez su cui Grosso non ripone grande fiducia e che sarebbe destinato a passare un anno in panchina dietro a Pinamonti e Lauroenté.

Il ragazzo potrebbe però rimanere in Italia e scendere di una categoria andando a vestire la maglia del Monza che è alla ricerca di un attaccante e potrebbe dare la prima vera opportunità in Europa all’ex attaccante del Penarol che lo scorso anno ha realizzato 8 gol con l’Elche.