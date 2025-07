Il calciomercato Serie A è pronto ad accogliere Ismael Koné mentre Ivan Azon è vicino al ritorno in Spagna

Calciomercato Serie A News: Ivan Azon lascia Fabregas

Mentre iniziano le prime amichevoli delle squadre italiane il calciomercato Serie A continua a lavorare a grande ritmo con tantissime nuove trattative ogni giorno sia tra le squadre di alta classifica che tra quelle di un livello sulla carta inferiore che proprio per questo hanno bisogno di rinforzarsi.

Calciomercato estero News/ Joao Felix vola da Ronaldo, Luis Diaz al Bayern Monaco (28 luglio 2025)

Tra le operazioni concluse e ufficializzate è sicuramente degno di nota l’arrivo in prestito di Unai Nunez all’Hellas Verona, il giocatore è un difensore centrale spagnolo che andrà a prendere il posto di Ghilardi e che nella sua carriera ha vestito le maglie di Athletic Bilbao e Celta Vigo.

Parlando sempre di giocatori spagnoli, in queste prime amichevoli c’è stato un assoluto protagonista tra le squadre di Serie A, l’attaccante del Como Ivan Azon che ha guidato a suon di gol la squadra di Fabregas alla vittoria in due delle tre amichevoli giocate nelle ultime settimane.

Calciomercato Fiorentina News/ Anche Nzola verso il Brasile, Comuzzo piace in Premier League (28 luglio 2025)

Il ragazzo di ventidue anni però la prossima stagione avrà ancora meno spazio e per questo i lariani stanno pensando di accettare la proposta del Valencia per il trasferimento del giocatore per circa 5 milioni ma inserendo o una percentuale sulla futura rivendita molto importante o una clausola per la recompra.

Calciomercato Serie A News Ismael Koné muscoli e corsa a centrocampo

Un grande colpo nel calciomercato Serie A viene poi portato a termine dal Sassuolo che lavorando lontano dai riflettori è riuscito a portarsi a casa il prestito di Ismael Koné, centrocampista canadese di proprietà dell’Olympique de Marseille che arriva con un prestito oneroso di 2,5 milioni con un riscatto a 10 milioni, obbligatorio in caso di salvezza.

Calciomercato Juventus News/ Amrabat più di Hjulmand, Kolo Muani spinge per tornare (28 luglio 2025)

I neroverdi aggiungono così un giocatore con un’importante prestanza fisica e molto abile negli inserimenti in fase offensiva che può essere schierato da Grosso sia davanti alla difesa che come trequartista.

Infine il Torino porta a casa il secondo esterno per Marco Baroni e la scelta è stata quella del venticinquenne marocchino che gioca nel Tolosa Zakaria Aboukhlal che arriva per una cifra intorno ai 10 milioni visto anche il contratto in scadenza del calciatore che aveva già comunicato di non voler rinnovare.

Il nuovo tecnico granata ha così due giocatori da schierare dietro alla punta con caratteristiche molto diverse, velocità e tecnica per il marocchino e freddezza davanti alla porta per il belga ex Napoli che proprio con l’allenatore aveva realizzato la sua migliore stagione.