Il calciomercato Serie A ha già salutato Jaka Bijol in direzione Leeds che è pronto ad accogliere anche Nikola Krstovic e Mario Pasalic

Calciomercato Serie A News: Jaka Bijol il primo acquisto italiano del Leeds

Fino a 10 anni fa il campionato italiano accoglieva i più grandi campioni e le squadre che ne facevano parte avevano più possibilità delle altre di portare a termine acquisti più o meno importanti o comunque a convincerli a trasferirsi per la possibilità di giocare nel campionato più importante e difficile del tempo. Da qualche anno questo status è passato alla Premier League e il calciomercato Serie A deve fare i conti con questa nuova realtà e veder partire diversi giocatori per l’Inghilterra, dove possono essere acquistati a suon di milioni anche delle società più piccole e appena promosse.

Diretta Fiorentina Inter U15/ Streaming video tv: finale scudetto Under 15 (oggi martedì 24 giugno 2025)

Un esempio di questo meccanismo è il Leeds che tornato in Premier League dopo un anno di purgatorio in Championship sta per concludere tre acquisti dalla Serie A di giocatori seguiti anche da diverse squadre del nostro campionato. Il primo acquisto, che è stato anche già ufficializzato dagli inglesi, è Jaka Bijol, difensore sloveno di ventisei anni ormai ex Udinese. Il difensore era seguito da Inter, Roma e Fiorentina che però non sono state tempestive ad offrire la cifra richiesta dai bianconeri: 18 milioni più bonus che arriveranno ad un massimo possibile di 22 milioni.

Calciomercato Serie B News/ Laurienté obiettivo del Sunderland, Bisoli tra Padova e Spezia (24 giugno 2025)

Calciomercato Serie A News: Nikola Krstovic e Mario Pasalic i prossimi obiettivi della squadra inglese

Il secondo giocatore che il calciomercato Serie A potrebbe veder partire verso il Leeds è Nikola Krstovic, attaccante montenegrino classe 2000 del Lecce che arriva dalla sua migliore stagione nella quale è riuscito a chiudere in doppia cifra con 11 gol e 5 assist in 37 partite di Serie A riuscendo anche a salvare i giallorossi. Gli inglesi sono pronti ad offrire 25 milioni alla squadra salentina che è più che disposta ad accettare, da trovare ancora l’accordo definitivo con il giocatore che preferirebbe rimanere in Italia ma per cui Roma, Juventus, Torino o Fiorentina non si sono ancora mosse.

Calciomercato Juventus News / No del Porto per Conceicao, si complicano Osimhen e Gyokeres (24 Giugno 2025)

L’ultimo obiettivo italiano del Leeds invece è un giocatore che dovrebbe liberarsi a parametro zero per la scadenza del suo contratto e per cui nessuna squadra di Serie A sembra disposta a muoversi alle sue condizioni, si tratta di Mario Pasalic, centrocampista corato trentenne che fino al 30 giugno sarà sotto contratto con l’Atalanta. Con la Dea ha giocato le ultime sette stagioni, l’ultima delle quali con 3 gol e 4 assist in 34 partite, dopo tutto questo tempo è pronto a mettersi in gioco nel campionato più importante dove torna dopo l’esperienza al Chelsea.