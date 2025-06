Kevin Carlos è uno degli obiettivi del calciomercato Serie A che è pronto ad accogliere Nicolò Bertola

Calciomercato Serie A News: Kevin Carlos punta spagnola per il Lecce

Non si muovono soltanto le big del nostro campionato ma anche le squadre meno importanti sono al lavoro nel calciomercato Serie A per creare una rosa più competitiva che riesca a raggiungere l’obiettivo prestabilito, non sono previste quindi solo cessioni dei giocatori che si sono più messi in mostra ma anche diversi acquisti e aggiunte più o meno di lavoro. I profili più seguiti sono quelli giovani di giocatori in rampa di lancio ma che già hanno maturato una certa esperienza in giro per l’Europa e che possono avere un impatto da subito nel campionato aiutando così a raggiungere la salvezza.

Diretta Manchester City Wydad/ Dove vederla in streaming video: scontato? (Mondiale per club, 18 giugno 2025)

È il caso del Lecce che andando verso la cessione di Nikola Krstovic è alla ricerca di un giocatore che possa prendere il suo posto e allo stesso modo garantire un numero importante di gol, la prima scelta è Lorenzo Colombo che però piace anche al Torino e al Cagliari. Per questo la dirigenza giallorossa sta valutando il profilo di Kevin Carlos, attaccante spagnolo di proprietà del Basilea con cui si è laureato campione di Svizzera giocando 35 partite e segnando 13 gol, la squadra svizzera chiederà una cifra tra i 5 e i 10 milioni, e la trattativa non potrà essere conclusa prima della cessione del montenegrino.

Cessione Monza ad un passo/ In arrivo un fondo americano con Burdisso direttore sportivo (18 giugno 2025)

Calciomercato Serie A News: Nicolò Bertola il sostituto di Bijol all’Udinese

Un’altra squadra molto impegnata nel calciomercato Serie A è l’Udinese che come ogni anno si appresta a cedere alcuni suoi pezzi importanti per poi sostituirli con giovani di buona prospettiva, i bianconeri hanno concluso negli ultimi giorni la cessione di Jaka Bijol al Leeds per 22 milioni e ora andranno alla caccia di un difensore che lo sostituisca. Dopo aver valutato diversi profili la scelta è ricaduta su Nicolò Bertola, difensore classe 2003 dello Spezia che è stato uno dei migliori della Serie B, il ragazzo si legherà ai friulani fino al 2030 e il prossimo anno potrà esordire in Serie A.

Calciomercato Milan News/ Mitrovic, rimane viva la pista serba. Piace Comuzzo per la difesa (18 giugno 2025)

Altra squadra che ha molto da fare in questa sessione estiva è il Torino che ha visto un cambio di allenatore che si porterà dietro anche un cambio di modulo e di sistema di gioco dove non saranno più schierate due punte e una difesa a 3 ma si tornerà alla difesa a 4 e ad una linea di tre trequartisti alle spalle di un unico attaccante. Nella rosa granata mancano però gli esterni offensivi che potranno essere impiegati nel gioco di Marco Baroni e per questo la dirigenza vorrebbe provare a prendere in prestito Riccardo Sottil, esterno ventiseienne di proprietà della Fiorentina ma fuori dal progetto.