Le trattative del calciomercato Serie A sono sempre di più dopo l’apertura ufficiale della sessione estiva dei trasferimenti e a muoversi non sono solo le grandi del campionato ma anzi quelle più interessate risultano essere le squadre che vogliono salvarsi che cercano in tutti i modi di sfruttare al meglio le occasioni che si trovano davanti. Una delle squadre che ha concluso più operazioni è il Como che è alla ricerca di un difensore e tra tutti i nomi osservati dalla dirigenza si è aggiunto quello di Jacobo Ramon, centrale spagnolo del Real Madrid Castilla che potrebbe arrivare con una formula simile a quella di Nico Paz.

Altra squadra molto attiva è il Verona che soprattutto in difesa sta cercando di portare avanti diverse trattative, tutte originate dalla cessione di Coppola al Brighton per 25 milioni, i gialloblu devono ricreare una reparto difensivo che riesca ad assicurare la salvezza e per farlo non subire molti gol. Con le numerose entrate che potrebbero esserci ci saranno anche delle cessioni e una di queste sarà quasi certamente quella del brasiliano Luan Patrick che dopo essere arrivato da svincolato nel mercato invernale andrà a vestire la maglia dell’Estrela Amadora in Portogallo.

Calciomercato Serie A News: Gaetano Oristanio obiettivo di molti club

Un obiettivo del calciomercato Serie A per diverse squadre è Gaetano Oristanio che dopo l’ottima stagione in maglia Venezia difficilmente potrà rimanere con i lagunari anche in Serie B, sulle sue tracce ci sono due squadre il Parma e il Torino che lo vogliono per affidargli il ruolo di legare l’attacco con il centrocampo. Il suo prezzo è di circa 8 milioni ma la trattativa potrebbe essere più difficile visto che l’Inter, club dove lui è cresciuto e che lo ha ceduto in Veneto, ha inserito una clausola per la recompra a suo favore che potrebbe esercitare per poi rivenderlo ad una cifra maggiore.

Tra le neopromosse invece quella che sta cercando di muoversi maggiormente è il Pisa che oltre che in attacco vuole operare anche nel reparto difensivo per aggiungere esperienza di Serie A, il giocatore che sta venendo seguito negli ultimi giorni è Saba Goglichidze, difensore georgiano classe 2004 dell’Empoli. Fino a qualche settimana fa sembrava essere l’obiettivo di diverse squadre che però in questo momento non si sono mosse per chiedere disponibilità sulla cessione, l’offerta dei neroblu è di un prestito con diritto o obbligo di riscatto in caso di salvezza intorno ai 10 milioni.