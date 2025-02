Calciomercato Serie A: i migliori parametri zero tra portieri e difensori

Da un mese ormai il calciomercato Serie A si è chiuso e dopo la sessione invernale in cui sono stati completati numerosi acquisti le squadre italiane ed europee possono mettere gliocchi sugli affari da completare a parametro zero per la prossima stagione, sono infatti numerosi i giocatori anche di alto livello che vedranno il loro contratto scadere nel 2025 e che se non troveranno un accordo con la loro squadra attuale potranno trattare un accordo con altre squadre.

DIRETTA/ Cesena Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (24 febbraio 2025)

Tra i portieri i nomi più interessanti sono sicuramente quello di David de Gea, da capire il suo futuro con la Fiorentina visto che il suo ritorno ai massimi livelli potrebbe invogliare top club europei di acquistarlo, c’è poi Alex Meret, che però sembra vicino al rinnovo con il Napoli ma su cui sembrerebbe anche esserci l’interesse dell’Inter, e Lukasz Skorupski, spina dorsale dei successi del Bologna degli ultimi anni.

Diretta/ Genoa Lazio Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: ancora a secco di gol! (24 febbraio 2025)

I difensori più interessanti tra i possibili parametri zero sono poi Trent Alexander-Arnold, terzino cresciuto nel Liverpool e su cui è forte il Real Madrid per formare i nuovi galacticos, Jonathan Tah, difensore centrale colonna del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ma ormai promesso sposo del Barcellona, Virgil Van Dijk, forse il più forte giocatore al mondo nel suo ruolo e che il Liverpool sembra voler lasciare per iniziare un nuovo ciclo. Per quanto riguarda la Serie A invece in scadenza di contratto nel 2025 ci sono Stefan De Vrij dell’Inter, Ardian Ismajli dell’Empoli e Adam Marusic della Lazio.

DIRETTA/ Udinese Monza Primavera (risultato finale 3-2): rimonta sfiorata, colpo friulano! (24 febbraio 2025)

Calciomercato Serie A: gli attaccanti e i centrocampisti più interessanti in scadenza

Il calciomercato Serie A dei parametri zero poi è ricco di grandi nomi per quanto riguarda gli attaccanti dove nel 2025 saranno liberi di trovarsi una squadra Mohamed Salah, che ha già dichiarato di non voler rinnovare con il Liverpool e che sembra diretto verso la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo, che però difficilmente tornerà in Europa, Lionel Messi, che a meno di un clamoroso ritiro dovrebbe continuare con l’Inter Miami, Neymar, tornato al Santos nel mercato invernale ma potrebbe già lasciarlo per ricreare il tridente con Suarez e Messi nella squadra di David Beckham a Miami. In Serie A gli attaccanti in scadenza di contratto sono Joaquin Correa e Marko Arnautovic dell’Inter, Luka Jovic del Milan e Florian Thauvin dell’Udinese.

Tra i centrocampisti invece i più interessanti che potranno essere acquistati a parametro zero sono Joshua Kimmich del Bayern Monaco conteso da Liverpool, Manchester City, Barcellona e Real Madrid, Jorginho che dovrebbe lasciare l’Arsenal per tornare in Brasile, Kevin De Bruyne, anche lui verso la MLS dal Manchester City, e Luka Modric di cui però si aspetta il ritiro. Per quanto riguarda i giocatori della Serie A spiccano i nomi di Frank Zambo Anguissa, intenzionato però a rinnovare con il Napoli, Leandro Paredes che dovrebbe lasciare la Roma per tornare in Argentina, e due importanti pezzi dell’Atalanta di Gasperini Mario Pasalic e Davide Zappacosta.