Calciomercato Serie A news: Sottil passa in prestito dalla Fiorentina al Lecce mentre Idzes saluta il Venezia: Sassuolo in pole sul Torino (9 agosto 2025)

CALCIOMERCATO SERIE A, ESPOSITO AL CAGLIARI

Il calciomercato Serie A e il Parma salutano Dennis Man. L’esterno rumeno è pronto a volare in Eredivise per vestire la prestigiosa maglia del PSV Eindhoven, prendendo di fatto il posto di Noa Lang passato recentemente al Napoli.

I crociati incasseranno 8 milioni e mezzo più bonus con l’ala offensiva che svolgerà a breve le visite mediche. Il classe 1998 ha disputato 142 partite in tutte le competizioni con la maglia degli emiliani, mettendo a referto 28 gol e 17 assist.

Il Parma aveva pensato a Sebastiano Esposito per rinforzare l’attacco dopo la cessione di Man, ma c’è da registrare il sorpasso last minute del Cagliari che sembra aver convinto il calciatore a vestire la maglia dei rossoblu.

CALCIOMERCATO SERIE A, SASSUOLO FAVORITO SU IDZES

Il calciomercato Serie A vede diversi colpi in via di definizione. Tra questi c’è una Cremonese scatenata che si avvicina in maniera importante per Bondo e Terracciano, una doppia operazione dal Milan, più l’interesse concreto per Sanabria del Torino.

A proposto dei granata, l’ex Linetty ha lasciato il Piemonte a parametro zero ma potrebbe restare in Serie A con il Pisa in pressing. La squadra di Baroni intanto ha chiuso ieri l’affare Simeone e Cairo ha dichiarato che la rosa è completata al 95%.

Il Lecce mette a referto il colpo Sottil dalla Fiorentina in prestito oneroso a 500.000 euro, rinforzando ulteriormente l’attacco dopo l’arrivo di Camarda. Il Sassuolo è in pressing su Idzes, difensore del Venezia cercato anche dal Torino.