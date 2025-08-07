Le squadre neo promosse sono molto attive nel calciomercato di Serie A. Importanti novità anche per il Como che può finalmente esultare.

Calciomercato Serie A, Pisa tra i club più attivi

Il calciomercato serie A non vede solo le cosiddette grandi al lavoro ma anche le piccole e soprattutto le neo promosse vogliono rinforzare la rosa e fare una squadra per la categoria. Tra le squadre più attive c’è sicuramente il Pisa di Alberto Gilardino che vuole rinforzarsi con acquisti in più reparti e servono colpi ovunque.

Nelle ultime ore il club ha comunicato ufficialmente l’ingaggio di Nzola, profilo molto interessante e che arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma non è l’unico colpo nel mirino. Come riporta Tmw il club toscano sta valutando anche il profilo di Linetty ed il giocatore del Torino potrebbe portare quantità e soprattutto esperienza all’interno della squadra neo promossa.

Dopo una lunga attesa è ufficiale anche l’arrivo di Giovanni Simeone al Torino, e come riporta il giornalista Ciro Troise i granata seguono con interesse anche Leonardo Spinazzola. I granata restano molto attivi ed occhio anche alla difesa dove è sfumato Idzes del Venezia; con il club veneto si lavora ad un altro colpo piuttosto intrigante e ovvero il possibile approdo di Gaetano Oristanio in maglia granata.

Calciomercato Serie A, continua l’intrigo Sebastiano Esposito

Continua la battaglia tra Cagliari e Parma per Sebastiano Esposito, un vero intrigo nel calciomercato di serie A. I sardi hanno effettuato un controsorpasso presentando una miglior offerta al giocatore ed ora sono ore calde per decidere il suo futuro, tutto ancora in bilico. L’Inter ha accettato offerta Parma ed intanto attende novità.

Nelle ultime ore – tornando ad ex obiettivi nerazzurri – grande offerta del Tottenham al Como, pronti 40 milioni per Nico Paz. No secco del club lariano che ha invece chiesto ben 70 milioni e in generale ritiene il giocatore praticamente incedibile. Il Como ha grandi ambizioni e ha finalmente chiuso il colpo Morata, ottenendo il via libera da parte del Galatasaray.

Tra le squadre neo promosse anche il Sassuolo è molto attivo ed ha chiuso un importante doppio colpo. Come riporta Sky Sport il club emiliano ha chiuso per l’arrivo dei difensori Idzes e Candè dal Venezia, due profili molto importanti per la crescita del giocatore. Il club neroverde lavora anche per l’attacco e piace molto il francese Maupay, profilo di qualità per rinforzare il reparto offensivo.