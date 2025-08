Il calciomercato Serie A vede tutti i club molto attivi sia in entrata che in uscita. Occhio a possibili colpi nel reparto offensivo.

Calciomercato Serie A, possibili cambi in attacco

Il calciomercato di serie A potrebbe vedere alcuni cambiamenti nel reparto offensivo e un pò tutte le squadre vorrebbero rinforzare il proprio reparto e in particolare nel ruolo di centravanti. Uno dei nomi più appetibili sul mercato è Andrea Pinamonti, giocatore ora di proprietà del Sassuolo e in uscita dal club neroverde.

Al momento appare difficile un ritorno al Genoa e su Pinamonti nelle ultime ore sembra sempre più valida l’opzione Atalanta con gli orobici che pensano all’attaccante come sostituto o giocatore da alternare a Scamacca e l’ipotesi è probabilmente quella più gradita al giocatore, a caccia di una nuova esperienza in una big del nostro campionato. Pinamonti ma non solo in quanto un pò tutte le squadre lavorano al mercato.

Il Parma ad esempio prosegue a lavorare per Giovanni Reyna, pallino esplicito della società americana e si lavora ad un accordo con il Borussia Dortmund. Attivo anche il Pisa neo promosso che è pronto ad ingaggiare l’ex Inter e Juventus Juan Cuadrado, pronta ad una delle ultime esperienze della sua comunque grande carriera.

Calciomercato Serie A, occhio al mercato del Torino

Il calciomercato Serie A vede il Torino come una delle squadre più attive e la società granata vuole fare una squadra competitiva per tornare in Europa ed ora pensa ad altri acquisti. Il club di Urbano Cairo pensa al ritorno di Elmas, in uscita dal Lipsia; il giocatore ha fatto in prestito in granata gli ultimi mesi ed ora la società sarebbe pronto ad acquistarlo a titolo definitivo.

Oltre ad Elmas per la fascia si tratta Ouattara e il club è attivissimo in entrata con la società che vuole accontentare Baroni in tutte le sue richieste. Parlando sempre di bomber occhio al futuro di Sebastiano Esposito, in uscita dall’Inter: il giocatore fino a qualche giorno fa sembrava vicino al Cagliari ma ora attenzione a Fiorentina e Parma ed i due club potrebbero intervenire sul mercato.

Infine il Napoli attende novità lato Cholito Simeone con Giovanni che dovrebbe probabilmente restare in serie A e attenzione al giocatore azzurro diviso tra Pisa e soprattutto Torino: i toscani sarebbero pronti ad un’offerta più alta ma il giocatore gradisce e non poco l’interesse del club torinese e questa sarebbe la priorità del club.