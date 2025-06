Il calciomercato Serie A è pronto a vedere l'acquisto di Agustin Rossi per l'Udinese e Nicolas Kuhn per il Como

Calciomercato Serie A News: altra cessione per il Lecce

Il calciomercato Serie A è sempre più nel vivo con tante squadre che stanno cercando di sistemare le loro rose in vista della prossima stagione per sopperire ai problemi e alle mancanze messe in mostra quest’anno e che in alcuni casi hanno anche rischiato di portare la retrocessione. Oltre alle big alcune delle squadre che si stanno muovendo più di tutte sono quelle di bassa classifica che hanno più bisogno di migliorare le loro rose e che potrebbero essere costrette a cedere alcuni dei loro giocatori, quelli più importanti o che hanno più mercato.

Calciomercato Atalanta News/ All in su Ahanor con Ruggeri in uscita, il prezzo di Ederson (27 giugno 2025)

Un buon esempio di questo è il Lecce che dopo aver raggiunto la salvezza per il rotto della cuffia è vicina a cedere il proprio bomber Nikola Krstovic in direzione Premier League, insieme a lui però a lasciare i giallorossi potrebbero essere anche altri e il primo indiziato sembrerebbe essere Ylber Ramadani. Il centrocampista ventinovenne albanese quest’anno è stato impiegato in 29 occasioni nelle quali ha contribuito con 1 assist e 1 gol, molto pesante in una delle partite finali dell’anno, ora ha ricevuto un’offerta dall’Al Ain, club degli Emirati Arabi Uniti che la Juventus ha affrontato nel Mondiale per Club.

Calciomercato Juventus News/ Sancho aspetta Mbangula e Weah, intesa raggiunta per David (27 giugno 2025)

Calciomercato Serie A News: Agustin Rossi Nicolas Kuhn

Una delle altre protagoniste del calciomercato Serie A è senza dubbio l’Udinese che ha già concluso la cessione di Bijol e l’acquisto di Bertola, ora dovrà risolvere la questione legata al portiere visto che Okoye rischia di dover scontare una squalifica per un problema di scommesse, simile a quello che ha colpito Tonali e Fagioli. Per sostituire il nigeriano i friulani sembrano aver scelto Agustin Rossi, ventinovenne argentino di proprietà del Flamengo, con cui sta giocando il Mondiale per Club, e per cui serviranno tra i 5 e i 10 milioni ma per cui i bianconeri proveranno a chiedere un prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Parma News/ Primi contatti per Rugani, l’alternativa è Van Den Bosch (27 giugno 2025)

Una delle squadre da cui invece ci si aspetta di più per quanto riguarda il mercato in entrata è il Como che dopo diversi rifiuti è ancora alla ricerca di un attaccante esterno che possa sostituire Diao fino al suo rientro dall’infortunio e poi giocare insieme a lui come titolare prendendo il posto di Strefezza. L’ultima idea dovrebbe essere quella di Nicolas Kuhn, venticinquenne tedesco esterno offensivo che veste la maglia del Celtic e con cui quest’anno ha realizzato 10 gol e 8 assist in 28 partite, il prezzo si aggira sui 15 milioni, la metà rispetto alla cifra che la società era pronta a spendere per Yeremay Hernandez.