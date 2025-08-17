Calciomercato Serie A news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Laporte il sogno dei lombardi 17 agosto 2025

CALCIOMERCATO SERIE A NEWS, SOLET COME PRIMA ALTERNATIVA

Il campionato sta per cominciare ufficialmente ma le varie squadre che vi prenderanno parte si stanno ancora dando da fare per completare i rispettivi organici entro la chiusura del calciomercato estivo. In Serie A non mancano mai i movimenti dell’ultimo minuto ed è successo spesso che alcuni giocatori cambiassero maglia proprio nei minuti finali della sessione di trattative.

Calciomercato Inter News/ Respinto l'assalto a un difensore, fatta per Zalewski all'Atalanta (17 agosto 2025)

Potrebbe essere questo il caso di Oumar Solet, difensore di proprietà dell’Udinese a cui è approdato lo scorso gennaio dopo aver lasciato il Salisburgo. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2028, Solet si è fatto parecchio apprezzare grazie alle prestazioni offerte nelle diciannove volte in cui è stato mandato in campo dai friulani, coi quali ha siglato pure un gol e due assist.

Calciomercato Roma News/ Malacia oltre a Sancho dallo United, un Azzurro a centrocampo (17 agosto 2025)

Il suo rendimento è stato però notato da altri importanti club del nostro Paese, che lo avrebbero quindi messo nel mirino per sopperire ad eventuali cessioni visto l’interesse espresso nei sui confronti sia dall’Inter che dalla Roma. Lo stesso Solet era comunque stato accostato in precedenza pure al Napoli ed alla Juventus, altre grandi che lo hanno monitorato con attenzione.

Il profilo del venticinquenne francese sarebbe nello specifico molto gradito ai dirigenti nerazzurri nell’ottica di rimpiazzare a dovere Benjamin Pavard, per il quale gli interisti sperano di incassare circa 20 milioni di euro dalla sua potenziale cessione al Galatasaray. Nella Capitale invece il classe 2000 andrebbe a prendere il posto di Evan N’Dicka che è stato invece cercato con insistenza dai neo promossi del Neom, compagine saudita.

Calciomercato Roma news/ Bailey, trattativa ai dettagli: chiusura ad un passo per l'esterno (17 agosto 2025)

CALCIOMERCATO SERIE A NEWS, IL COMO SOGNA LAPORTE

Il calciomercato prosegue nonostante l’inizio della Serie A, previsto tra meno di una settimana. Una delle società che vuole puntare il più in alto possibile in questa nuova stagione è senza ombra di dubbio il Como, il cui progetto affascina molti vista anche la decisione di mister Cesc Fabregas di rimanere coi lariani nonostante fosse stato cercato dal Bayer Leverkusen e dall’Inter. Dopo essersi aggiudicati Morata in prestito dal Milan, i lombardi potrebbero aggiungere un altro calciatore spagnolo al proprio organico.

I biancoblu vorrebbero infatti tesserare Aymeric Laporte visto che le indiscrezioni riportano dell’intenzione del difensore di rescindere il proprio contratto con l’Al-Nassr. L’iberico dovrebbe quindi lasciare in questi giorni il club di Cristiano Ronaldo a cui si era legato fino al 30 giugno del 2026, ovvero fino al termine dell’annata calcistica che sta cominciando. L’arrivo del trentunenne ex City a parametro zero sarebbe un rinforzo per la retroguardia dei comaschi.