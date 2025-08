Il calciomercato serie A vede diversi club molto attivi sia in entrata che in uscita. Lavorano per rinforzarsi sia il Parma che il Torino, il club è chiaro.

Calciomercato Serie A, diversi club a caccia di rinforzi

Manca sempre meno all’inizio ufficiale della nuova stagione e il calciomercato serie A vede diversi club a caccia di rinforzi e obiettivi importanti per rinforzare le rose. Le big sono al lavoro per trattative importanti ma anche le cosiddette piccole vogliono rinforzare il club per provare cosi a mantenere senza problemi la categoria.

DIRETTA/ Atalanta Monza (risultato finale 2-1): la decide De Ketelaere! (oggi 6 agosto 2025)

Dopo aver ceduto Lucca l’Udinese ha praticamente piazzato anche il capitano Thauvin, ceduto per 6 milioni di euro più bonus. Un reparto rivoluzionato ma quasi sicuramente il club acquisterà una punta e tra i vari nomi c’è anche quello di Pinamonti. L’attaccante è nel mirino dell’Atalanta ma eventualmente la trattativa non andasse a buon fine con il Sassuolo, occhio alla pista friulana.

Calciomercato Fiorentina News/ Due nomi al posto di Comuzzo, pronta un'offerta per Miller (6 Agosto 2025)

Intanto l’Udinese è al lavoro anche per Witsel, centrocampista ora a parametro zero e sul belga ci sono diversi club europei. Il calciatore attende la miglior offerta ma intanto la società della famiglia Pozzo ha preso informazioni sulla vicenda. Possibile che si faccia qualcosa anche per quel che riguarda le fasce, ma è ancora presto. Piace Zanoli del Napoli, valutato 7 milioni.

Calciomercato Serie A, rivoluzione in attacco per il Parma

Il calciomercato serie A vede diversi club al lavoro per l’attacco e il Torino sembra aver trovato finalmente un giocatore da alternare a Duvan Zapata. Stiamo parlando del Cholito Giovanni Simeone che oggi ha salutato Napoli e che ora è in partenza per Torino dove intraprenderà una nuova e interessante avventura. I granata però guardano anche alla difesa ed occhio al nome di Aurèle Amenda.

Calciomercato Juventus News/ Si complicano gli affari Miretti e Vlahovic, per la difesa piace l'ex Torino

Per la difesa piace molto il difensore dell’Eintracht Francoforte e al momento la distanza non è cosi ampia. L’Eintracht chiede 11 milioni per il calciatore, la squadra di Cairo offre 8 milioni di bonus ma la sensazione è che l’affare – in un modo o nell’altro – si farà. Ore decisive anche per l’affare Morata con il Como che attende il via libera dal Galatasaray.

Dopo i lombardi si concentreranno sulla difesa e presto potrebbe arrivare un’offerta importante per un giocatore a sorpresa dalla Spagna, richiesta di Fabregas. Dopo le cessioni in casa Bologna si pensa a blindare chi è rimasto ed è ormai fatta per la permanenza di Lucumi, a cui verrà rinnovato il contratto.