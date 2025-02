Calciomercato Serie A: Christian Kouamé e tutte le trattative concluse dell’ultimo giorno

Il calciomercato Serie A in queste ultime ore si sta muovendo rapidamente per chiudere tutte le trattative aperte nelle scorse settimane e permettere alle squadre di chiudere al meglio la propria rosa per raggiungere ognuna i propri obiettivi. Nelle ultime ore alcune trattative sono state ufficializzate, la prima è quella che porta Christian Kouamé in prestito all’Empoli dalla Fiorentina, c’è poi il Lecce che trova il sostituto di Dorgu in Konan N’Dri, esterno ivoriano classe 2000 in arrivo dal OH Leuven, il Monza dopo i vari no di Camarda e Jovic trova un attaccante di spessore acquistando Silvere Ganvoula dallo Young Boys.

A chiudere due trattative importanti e inaspettate è il Parma che con un colpo di mano supera Bologna e Atalanta e acquista Christian Ordonez dal Velez Sarsfield per 8,5 milioni ma lo lascerà in prestito in Argentina fino a fine stagione, insieme al centrocampista arriva anche Mateo Pellegrino che invece si aggregherà alla rosa di Pecchia immediatamente. Il Bologna che intanto acquista l’esterno offensivo Estanis Pedrola dalla Sampdoria per sostituire l’addio di Samuel Illing-Junior richiamato dal prestito dall’Aston Villa per mandarlo in EFL Championship al Middlesbrough.

Il calciomercato Serie A poi continua a cercare numerosi colpi soprattutto in attacco, il Cagliari attende solo l’ufficialità ma ha accolto in Sardegna un nuovo attaccante, l’esterno offensivo rumeno Florinel Coman, ex compagno di Dennis Man, in arrivo in prestito secco dal club qatariota Al Gaharafa, il Venezia continua a cercare l’attaccante dopo la cessione di Pohjanpalo e potrebbe aver scelto Mario Balotelli con cui si lavora per la rescissione con il Genoa. La squadra veneta poi starebbe vendendo il portiere Jesse Joronen all’Ajax per sostituirlo con Andrei Radu dell’Inter che sostituirebbe Stankovic fino al rientro dall’infortunio, ed è in trattativa con la Sampdoria per uno scambio tra Lorenzo Venuti e Antonio Candela.

Sempre parlando del calciomercato Serie A, il Como continua a lavorare con numerosi acquisti, dopo l’arrivo di Alex Valle si vuole rinforzare la fascia destra con Mergim Vojvoda, affare ormai in dirittura d’arrivo con il Torino, l’obiettivo per completare la difesa è Enzo Copete, difensore centrale spagnolo del Mallorca, Belotti saluterà i lariani per andare al Benfica e al suo posto si sta sondando Ragnar Ache, attaccante tedesco del Kaiserslautern. Il Napoli mentre attende Saint-Maximin sonda anche Noah Okafor del Milan come possibile acquisto sulla fascia, la Lazio invece dopo i due acquisti di Belahyane e Provstgaard sta per cedere Tchaouna in Olanda al PSV e Basic al Sassuolo in Serie B.