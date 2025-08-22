Calciomercato Serie A, si lavora mentre le squadre sono pronte al ritorno in campo. C'è curiosità, il Parma ed anche il Como tra le squadre più attive.

Calciomercato serie A, si lavora per completare le rose

Il campionato è ormai alle porte ma il calciomercato serie A è tutt’altro che finito e diversi club vogliono rinforzare la rosa. Se abbiamo parlato a più riprese delle big e dei movimenti degli ultimi giorni non possiamo non parlare anche delle piccole e ci sono diversi club a caccia di giocatori per rinforzare la rosa il prima possibile.

Uno dei club più attivi è il Parma che dopo i due gravi infortuni avuti in questi giorni sta valutando di rinforzare sempre il reparto offensivo e studia vari profili per il reparto, ma la priorità è un ritorno di fiamma ed il club ducale tratta sempre il nome di Giovanni Reyna, profilo che ha molto mercato e piace molto. Il Parma sembrava vicino a chiudere ma occhio a quel che sta succedendo.

Secondo alcuni media tedeschi il Borussia Moenchengladbach ha presentato la stessa offerta del Parma per l’esterno offensivo ed ora sta al giocatore decidere se restare in Bundesliga o affrontare una nuova avventura ma non è l’unico colpo perchè il club sta valutando di fare un colpo in attacco e rinforzare il reparto orfano dopo l’infortunio di Frigan.

Calciomercato Serie A, il futuro di Zaniolo è un rebus

Il calciomercato serie A potrebbe vedere il ritorno nel massimo campionato di Nicolò Zaniolo e si tratta di un profilo che ha sempre comunque grande hype nel nostro campionato. Il giocatore piace molto all’Udinese ma la trattativa è tutt’altro che semplice con i friulani al lavoro per convincere sia il giocatore che il Galatasaray, proprietario del calciatore.

Il Galatasaray vuole una cessione a titolo definitivo e no a prestiti, ma a pesare nella trattativa è l’ingaggio del giocatore che blocca sicuramente le possibilità del club friulano. Oltre all’Udinese attenzione ancora al Como che dopo un grande mercato non ha alcuna intenzione di fermarsi ed il club lariano è pronto a concludere il mercato con altri due botti.

In primo luogo il nome di Butez per la porta non convince e si sondano alternative, il primo nome sulla lista di Fabregas è Inaki Pena, portiere di proprietà del Barcellona che cerca più spazio ma nelle ultime ore ha preso piede il nome di Stankovic del Venezia e il profilo stuzzica il tecnico spagnolo. In difesa occhio all’approdo in serie A di Aymeric Laporte, in uscita dall’Al Nassr.