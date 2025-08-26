Al centro del calciomercato Serie A la cessione di Alessandro Vogliacco diviso tra Serie A e Grecia e quella di Walid Cheddira

Calciomercato Serie A News: Walid Cheddira la nuova idea offensiva dei Cagliari

L’ultima settimana di calciomercato Serie A è iniziata ieri e ogni giorni moltissime notizie si susseguono tra giocatori pronti alla partenza e altri che sembrano essere promessi sposi delle squadre italiane, sia quelle più importanti che soprattutto quelle più piccole che devono rinforzarsi in vista della lotta salvezza.

Anche chi sembrava aver chiuso la sua finestra di trasferimenti poi ha voluto tornare ad intavolare trattative per sostituire eventuali partenze o perché dopo la prima partita sono stati resi evidenti alcuni limiti della squadra che possono ancora essere sistemati.

Una delle squadra che sarà più attiva in quest’ultima settimana è il Cagliari che ha portato a casa 25 milioni dalla cessione del proprio bomber Roberto Piccoli ma che dovrà sostituirlo in maniera adeguata oltre a investire la cifra per potenziare tutti i reparti con giocatori di prospettiva o che già conoscono la categoria.

Per l’attacco si punterà ancora di più su Esposito e Kilicsoy ma un acquisto verrà comunque fatto e il nome probabile è quello di Walid Cheddira, attaccante ventisettenne marocchino del Napoli che potrebbe arrivare a titolo definitivo dopo che Udinese e Verona si sono defilate.

Calciomercato Serie A News: Alessandro Vogliacco pronto a volare in Grecia

Un’altra protagonista dell’ultima settimana del calciomercato Serie A è il Genoa che ha intenzione di chiudere una cessione e potrebbe essere spinta a farne anche una molto pesante nelle gerarchie offensive della squadra, chi lascerà senza dubbio è Alessandro Vogliacco che dopo essere tornato dal prestito al Parma andrà via a titolo definitivo.

Sul ragazzo ci sono gli interessi del Cagliari e soprattutto del Paok Salonicco che gli offre un ruolo da titolare e soprattutto di giocare in una competizione europea, l’Europa League, che sarebbe un grande salto per la sua carriera.

Quella che invece non era nel programma della società rossoblù ma che alla fine potrebbe comunque essere conclusa è la cessione di Vitinha, l’attaccante portoghese di venticinque anni che dopo l’addio di Pinamonti sembrava destinato a prendere il ruolo di attaccante principale della squadra.

Nella prima partita però è stato lasciato in panchina preferendogli i quattro nuovi acquisti dell’estate e sottolineando nuovamente come Viera non abbia grande fiducia in lui, chi invece ha intenzione di dargliela dovrebbe essere il PSV che vorrebbe un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni per l’ex Braga.