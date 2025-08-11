Sebastiano Esposito invece è pronto a vestire la maglia del Cagliari. Visite mediche in corso per l’attaccante che lascia l’Inter con la formula del prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita superiore a 4 milioni.

CALCIOMERCATO SERIE A, DUE NUOVI PORTIERI IN ITALIA

Il calciomercato Serie A vede i portieri protagonisti. Arnau Tenas, portiere del Paris Saint Germain, è entrato nel mirino del Como di Fabregas. Classe 2001 e scuola Barcellona, ha giocato solo 7 partite con i parigini dal 2023 mentre ora potrebbe giocarsi chance da titolare in Serie A.

Anche il Sassuolo si è messo alla ricerca di un estremo difensore. Si tratta di Arijanet Muric, in forza all’Ipswich Town. I neopromossi emiliani pagheranno un prestito oneroso con tanto di clausola di diritto di riscatto oltre 10 milioni di euro.

Il Torino sta cercando di puntellare la rosa a disposizione di Baroni e il nuovo nome sul taccuino dei granata è quello di Mahamadou Nagida, classe 2005 camerunese del Rennes, che andrebbe a giocarsi il posto da titolare con Biraghi.