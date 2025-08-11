Calciomercato Serie A news: il belga resterà in Spagna firmando per il Girona. Nagida in ottica Torino, visite al Cagliari per Esposito (11 agosto 2025)
CALCIOMERCATO SERIE A, SEBASTIANO ESPOSITO AL CAGLIARI
Il calciomercato Serie A sta entrando nella fase caldo. Non solo le big, ma anche tutto il resto del massimo campionato italiana si sta attrezzando per l’inizio della stagione 2025/2026 con il fischio d’inizio alle 18:30 del 23 agosto con Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli.
Partiamo dal caso Witsel, seguito anni fa dalla Juventus quando vestiva la maglia dello Zenit, il belga sembrava vicino all’Udinese ma lui stesso ha preferito il Girona, restando dunque in Spagna dopo l’avventura all’Atletico Madrid.
Sebastiano Esposito invece è pronto a vestire la maglia del Cagliari. Visite mediche in corso per l’attaccante che lascia l’Inter con la formula del prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita superiore a 4 milioni.
CALCIOMERCATO SERIE A, DUE NUOVI PORTIERI IN ITALIA
Il calciomercato Serie A vede i portieri protagonisti. Arnau Tenas, portiere del Paris Saint Germain, è entrato nel mirino del Como di Fabregas. Classe 2001 e scuola Barcellona, ha giocato solo 7 partite con i parigini dal 2023 mentre ora potrebbe giocarsi chance da titolare in Serie A.
Anche il Sassuolo si è messo alla ricerca di un estremo difensore. Si tratta di Arijanet Muric, in forza all’Ipswich Town. I neopromossi emiliani pagheranno un prestito oneroso con tanto di clausola di diritto di riscatto oltre 10 milioni di euro.
Il Torino sta cercando di puntellare la rosa a disposizione di Baroni e il nuovo nome sul taccuino dei granata è quello di Mahamadou Nagida, classe 2005 camerunese del Rennes, che andrebbe a giocarsi il posto da titolare con Biraghi.