Calciomercato Serie A: il Sassuolo ci prova per Calabria e Bayo. Cagliari su Barak, Giannetti lascia l'Udinese per la Turchia (13 agosto 2025)

CALCIOMERCATO SERIE A, NICOLUSSI CONTESO

Il calciomercato Serie A aggiunge nuovi colpi a referto. Il Parma ha trovato l’attaccante da alternare a Pellegrino e stiamo parlando di Matija Frigan del Westerlo. Secondo i media croati, i crociati hanno battuto la concorrenza dell’Hull City per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Il Bologna invece amplia l’organico difensivo con l’acquisto di Heggem. Il norvegese del West Brom arriverà già questa sera in Italia, mercoledì 13 agosto, firmando così il suo contratto con la squadra rossoblu. A riportarlo è Sky Sport.

Da una rossoblu all’altra: il Genoa si vuole portare avanti in caso di cessione di Frendrup. A lungo nel mirino del Milan, è ora l’Inter a sondare il terreno per il centrocampista. Il Grifone si porta avanti e individua due alternative ovvero Onana o Nicolussi Caviglia.

CALCIOMERCATO SERIE A, URBANSKI IDEA VERONA

Il calciomercato Serie A comincia a farsi interessante. Il Sassuolo, dopo aver chiuso l’affare Muric in porta, sta chiedendo informazioni per quanto riguarda Calabria mentre in attacco piace il nome di Bayo, nel mirino però anche di Parma, Besiktas, Utrecht e Sporting Lisbona.

Il Cagliari vuole tentare il colpo Barak a centrocampo con Kumbulla che invece preferirebbe l’Espanyol piuttosto che i sardi. La Cremonese continua ad operare sul calciomercato e stavolta il nome vicino è quello di Maleh.

L’Udinese ha salutato Lautaro Giannetti che è passato ai turchi dell’Antalyaspor a titolo definitivo. Novità da Verona con l’Hellas che potrebbe provare a portare Urbanski del Bologna, magari con la formula del prestito secco.