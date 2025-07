Calciomercato Serie B: il centrocampista dei crociati strizza l'occhio ad Inzaghi. L'attaccante potrebbe tornare in biancazzurro (25 luglio 2025)

CALCIOMERCATO SERIE B, LAPADULA-PESCARA PARTE II?

Il calciomercato di Serie B potrebbe rivedere un grande ritorno ovvero quello di Gianluca Lapadula al Pescara. L’italo-peruviano era stato protagonista di una stagione spaziale nel 2015/2016 con 30 gol e 44 partite con la maglia biancoazzurra.

Da lì la chiamata del Milan e successivamente le altre parentesi tra Serie A e B con Genoa, Lecce, Benevento, Cagliari e Spezia. Ora potrebbe esserci come detto il rientro di Lapadula al Pescara, allenato da Vincenzo Vivarini.

L’attuale tecnico del Pescara ha un ottimo rapporto con l’attaccante avendo vinto insieme il campionato di Serie C a Teramo con 21 gol per il nativo di Torino. Ecco che potrebbe esserci il lieto fine in una splendida storia di intrecci.

CALCIOMERCATO SERIE B, HERNANI DA FILIPPO INZAGHI

Il calciomercato Serie B sta per delinearsi con importanti trattative. Il Palermo di Filippo Inzaghi si prepara per un’annata dove l’obiettivo sarà la promozione in massima serie e per centrarlo ci sarà bisogno di giocatori che conoscono la categoria.

Uno di questi è Hernani, centrocampista del Parma. L’agente del calciatore ha confermato queste voci: “C’è stato un primo contatto tra i club, la risposta dei ducali in quell’occasione fu negativa ma Hernani è un grande estimatore di Inzaghi e sicuramente gli piacerebbe lavorare nuovamente con lui”.

Insomma, l’accordo tra il giocatore e il club c’è mentre tra le due società c’è ancora un po’ di distanza. il Parma non vorrebbe disfarsi così facilmente del regista, ma se Hernani dovesse impuntarsi allora potrebbe cambiare tutto.