Il calciomercato Serie B ha visto due nuovi cambi in panchina Ignazio Abate alla Juve Stabia e Alberto Aquilani al Catanzaro

Calciomercato Serie B News: l’addio di Baldini da Pescara

Continua il valzer delle panchine nel calciomercato Serie B dove non ci sarà solo il ritorno nel campionato cadetto di Filippo Inzaghi nonostante la promozione ottenuta con il Pisa, diversi tecnici infatti hanno deciso di lasciare il loro incarico per sperare in una chiamata da parte di una squadra più importante.

A cambiare squadra però saranno anche diversi giocatori con alcune squadre che più di tutte si stanno cercando di muovere più di altre in fase d’ingresso di nuovi giocatori il cui compito sarà aiutare la nuova squadra a raggiungere l’obiettivo stagionale, qualunque esso sia.

Una delle notizie arrivate nella giornata di oggi è quella dell’addio di uno dei tecnici protagonisti dell’ultima stagione del calcio italiano e che è riuscito a portare la sua squadra alla promozione dalla Serie C alla Serie B, anche se tramite i playoff.

Oggi infatti è arrivata la comunicazione della squadra e dello stesso tecnico che è arrivato alla fine il legame tra Silvio Baldini e il Pescara, l’allenatore ha spiegato che la decisione è arrivata in seguito alla perdita di quella magia, follia e carica per poter cavalcare i propri sogni tanto che fino a gennaio non prenderà la guida di nessuna squadra.

Calciomercato Serie B News Ignazio Abate e Alberto Aquilani, due ex Milan sulle panchine di Serie B

Il calciomercato Serie B tra le squadre di alta classifica invece ha già visto due cambi in panchina con la conseguente decisione di affidare il ruolo a due ex campioni della Serie A, ad aver cambiato è la favola dell’ultima stagione, la Juve Stabia, che ha deciso di ingaggiare Ignazio Abate. L’ex terzino del Milan passa così in due anni dalla guida della Primavera Milan al campionato cadetto passando per un’ottima stagione alla guida della Ternana in Serie C, terminata in anticipo per incomprensioni con la presidenza, la scelta è stata spiegata con la volontà di affidarsi ad un profilo giovane.

Altro cambio tra le squadre dei playoff è da parte del Catanzaro che nonostante l’uscita solo alle semifinali ha deciso di provare a dare una svolta alle prossime stagioni e provare con un profilo giovane a raggiungere la promozione in Serie A. Il nuovo allenatore dei giallorossi sarà Alberto Aquilani, l’ex centrocampista di Fiorentina e Milan sarà al suo terzo impiego di livello dopo l’esperienza dell’anno scorso sulla panchina del Pisa e quella precedente nella Primavera viola, il nuovo tecnico arriva con un contratto di due anni, tempo massimo in cui l’ex centrocampista dovrà riuscire a dimostrare dei miglioramenti.