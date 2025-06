Calciomercato Serie B News: Diego Demme o Simone Bastoni per più esperienza

Iniziano a farsi caldi questi primi giorni di giugno anche per il calciomercato Serie B che dopo il fallimento del Brescia vede definitiva la salvezza del Frosinone con Salernitana e Sampdoria giocarsi l’ultimo posto tramite i playout. Tra tutte le squadre neopromosse e quelle appena retrocesse sono le più al centro del ciclone visto che realisticamente vedranno numerosi cambi, con aggiunte per le squadre che arrivano dalla Serie B e addii per chi invece è sceso dalla Serie A, le altre squadre invece stanno ancora aspettando di vedere se i loro migliori giocatori attirano qualche offerta importante.

Una delle squadre che più di tutte si sta operando per la prossima stagione è l’Avellino, neo promosso dal girone C di Serie C con il ritorno in Serie B dopo diversi anni non ha intenzione di tornare immediatamente nella categoria inferiore e per questo ha iniziato a contattare profili importanti. Le aggiunte principali dovrebbero essere a centrocampo dove i nomi che piacciono sono due Diego Demme, centrocampista tedesco dell’Herta Berlino, e Simone Bastoni, centrocampista o esterno di proprietà del Cesena, la loro età avanzata potrebbe aiutare portando un’importante esperienza per la salvezza.

Il campionato cadetto il prossimo anno poi ospiterà il ritorno del Venezia che sarà senza dubbio una delle protagoniste del calciomercato Serie B, infatti dalla sua rosa potrebbero salutare diversi giocatori in direzione Serie A, a questo va aggiunto che Eusebio Di Francesco sembra sempre più vicino all’addio dalla squadra veneta per cercare un impiego tra le squadre della massima categoria. A lasciare i lagunari poi saranno sicuramente Hans Nicolussi Caviglia, che piace a Inter e Milan ma anche a squadre meno blasonate, e Jay Idzes, sulle cui tracce ci sono Bologna e Torino.

C’è poi la Sampdoria da cui ci si aspetta un fuggi fuggi tra i giocatori, nonostante la possibilità di rimanere in Serie B, tra questi il primo che sembrerebbe voler lasciare la Liguria è Pietro Beruatto che può interessare a diverse squadre del campionato, da quelle che puntano alla promozione diretta, come il Palermo, ad altre che invece cercano di raggiungere i playoff, come il Modena. A lasciare dovrebbe poi essere anche Davide Veroli che ha diverse offerte in Serie B, la più importante delle quali da parte del Catanzaro, e che non sarebbe disposto a rimanere e lottare per la salvezza.