Il calciomercato serie B vede diverse big al lavoro per rinforzare la rosa. Occhio in particolare a Palermo, Bari e Sampdoria, quest'ultimi molto attivi.

Calciomercato Serie B, big al lavoro sul mercato

Il calciomercato di serie B vede diverse big impegnate per rinforzare la rosa e l’obiettivo è creare una squadra competitiva per ottenere la promozione in serie A. Uno dei club più attivi è senza dubbio il Palermo che vuole regalare a Inzaghi una formazione molto competitiva e che nelle ultime ore sembra pronto all’affondo per il terzino del Cagliari Davide Veroli.

Quest’ultimo piace sia ai siciliani che allo Spezia e c’è la sensazione che potrebbe esserci una vera e propria asta per il giocatore. Il club siciliano vuole rinforzare la rosa in tutti i reparti e probabilmente verrà fatto qualche rinforzo sulla trequarti, l’obiettivo è accontentare Inzaghi e dargli più giocatori di qualità e quantità.

Occhio anche al futuro di Gianluca Lapadula, profilo molto esperto di serie B e che potrebbe vedere un romantico ritorno nel campionato cadetto. L’italo-peruviano piace al Pescara che ricorda i bei tempi andati e vorrebbe rivalutare il giocatore, serve l’accordo con lo Spezia e per l’ingaggio del giocatore che comunque gradirebbe un ritorno nella città abruzzese.

Calciomercato Serie B, anche la Sampdoria tra le squadre molto attive

Dopo la retrocessione mancata in extremis la Sampdoria è pronta a scuotere il calciomercato serie B. La società è ambiziosa ed i tifosi sognano un ritorno in serie A e per questo motivo il club ligure vuole rinforzare tutta la rosa e ha messo nel mirino un profilo interessante come Marin del Pisa, poi piacciono anche Malthe Hujholt e Adrian Rus.

Attivo anche l’Empoli che ha annunciato l’arrivo di Curto dal Como e il giocatore sostituirà lo svincolato Ismajli, accasatosi con il Torino. Tra le squadre più attive c’è anche il Bari della famiglia De Laurentiis che vuole regalare un grande colpo ai tifosi e ha messo nel mirino Liam Henderson, svincolatosi e ora richiesto da diversi club del campionato cadetto.

Oltre ad Henderson piace anche Partipilo, un giocatore per rinforzare le fasce offensive. Tra i club più attivi anche l’Avellino che ha acquistato Roberto Insigne e che lavora a Tutino, poi serve rinforzare la rosa in altri reparti e il club cerca profili interessanti in particolare per la difesa e monitora varie situazioni.