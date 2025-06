Calciomercato Serie B News, Stefano Cella e Antonio Fiori pronti al salto

Si è conclusa finalmente la competizione cadetta, ma solo per le squadre che raggiungeranno la Serie A il prossimo anno, visto che la Cremonese ha sconfitto lo Spezia nella gara di ritorno dei playoff, ancora da definire invece chi retrocederà tra Brescia, Salernitana, Frosinone e Sampdoria. Il calciomercato Serie B però si muove e soprattutto in uscita visto che diversi calciatori hanno ben impressionato in questa stagione e potrebbero ora fare un salto nella categoria maggiore o addirittura in un nuovo campionato in giro per l’Europa.

Nonostante la salvezza sia stata raggiunta solo nelle ultime giornate la stagione del Mantova ha stupito e ha convinto diverse squadre ad interessarsi ai giocatori biancorossi, il primo è Stefano Cella, difensore centrale nato nel 2001 che ha giocato 22 partite, le sue prestazioni hanno portato ad interessarsi squadre europee in particolare gli svizzeri del Sion e i norvegesi del Viking FK. Un salto in Serie A potrebbe invece farlo il classe 2003 Antonio Fiori che dopo un’annata da 2 gol e 5 assist in 35 partite potrebbe essere acquistato dal Cagliari ed essere schierato come esterno.

Calciomercato Serie B News: Pierluca Luciani il nuovo bomber bianconero

Il calciomercato Serie B però non si muoverà però solo in uscita ma porterà senza alcun dubbio numerosi nuovi giocatori e soprattutto giovani che possono trovare spazio e crescere per poi nel tempo magari ricevere una chiamata dalla Serie A, il Cesena ad esempio potrebbe rimpiazzare il suo bomber Christian Shpendi, che interessa nella massima divisione a Fiorentina e Cagliari, con un giovane proveniente dalla Serie C, Pierluca Luciani, attaccante di ventitre anni di proprietà dell’ACR Messina che in 30 partite ha segnato 12 gol, e il cui prezzo non dovrebbe neanche raggiungere i 100 mila euro.

Un altro giovane che in Serie B potrebbe trovare spazio la prossima stagione è poi Lorenzo Venturino, attaccante ed esterno classe 2006 che veste la maglia del Genoa e che nell’ultima partita di campionato ha segnato una doppietta, diversi club hanno chiesto la possibilità di averlo in prestito che per il grifone non potrà essere con diritto o obbligo di riscatto. Le squadre interessate al ragazzo sono le neopromosse Avellino, Padova e Virtus Entella e soprattutto il Sudtirol che quest’anno è stato per lungo tempo nella zona calda del fondo della classifica.