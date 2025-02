Calciomercato Serie B News: Sampdoria chiuso il colpo Alessio Cragno e altre trattative, le operazioni della Salernitana

Il calciomercato Serie B lavora incessantemente anche l’ultimo giorno di mercato, numerosi gli acquisti e le trattative in corso per diverse squadre in diverse posizioni della classifica che prendono giocatori esperti dalla Serie A, veterani del campionato cadetto o giovani di prospettiva. La società sicuramente più attiva è la Sampdoria che dopo aver preso Oudin e Curto, nelle ultime ore ha chiuso l’arrivo di Alessio Cragno dal Monza e che andrà ad essere il nuovo portiere titolare, l’attaccante ventiduenne Fabio Abiuso dal Modena e tratta con il Venezia per uno scambio che porterebbe Lorenzo Venuti in Veneto e Antonio Candela in Liguria.

Calciomercato Juventus News/ Bomba Osimhen, ma a una condizione! Per Kolo Muani riscatto... (3 febbraio 2025)

Anche la Salernitana è al lavoro su molti fronti e oltre all’attaccante sta provando a portare in Campania quelli che sarebbero tre ottimi acquisti, il primo è Koffi Djidji, difensore ivoriano svincolato che ha giocato l’ultima stagione al Torino e cercato anche dall’Empoli in Serie A, rimanendo sempre in Costa d’Avorio è vicino l’arrivo di Ben Lhassine Konè, centrocampista in prestito dal Como che andrebbe a sostituire Giulio Maggiore vicino al suo passaggio al Bari, l’ultimo colpo parrebbe essere Armanda Kucys, attaccante lituano classe 2003 che gioca in Slovenia nel NK Celje.

Diretta/ Taranto Casertana (risultato 0-4) streaming video tv: a senso unico! (Serie C, 3 febbraio 2025)

Calciomercato Serie B News: Le operazioni di Sassuolo, Spezia e Palermo, che chiude per Emil Audero

Il calciomercato Serie B vede muoversi anche la capolista Sassuolo che potrebbe veder partire Janis Antiste verso il Norimberga, e allo stesso tempo accogliere un ottimo ed esperto difensore dal Brescia Andrea Cistana, i neroverdi trattano anche con la Lazio per far arrivare in Emilia il croato Toma Basic. Altri grandi colpi potrebbe farli la Carrarese che è pronta ad accogliere il difensore Alessandro Fontanarosa dall’Inter e il terzino Alessio Buttaro dal Palermo.

Altro club che vuole raggiungere la promozione e cerca di farlo con la sessione invernale è il Palermo che acquisterà Joel Pohjanpalo dal Venezia per 4 milioni e che dal Como prenderà Emil Audero, portiere che non ha trovato molto spazio in questa stagione, i rosanero stanno poi trattando l’addio di Roberto Insigne che potrebbe andare in blucerchiato oltre che quello di Thomas Henry in direzione Salernitana e quello del rumeno Ionut Nedelcearu verso l’Akron Togliatti, squadra russa. Potrebbe poi esserci un clamoroso scambio tra due squadre bianconere con Daniele Rugani che potrebbe essere richiamato dalla Juventus dal suo prestito all’Ajax per essere girato allo Spezia in cambio di Nicolò Bertola, seguito anche da Atalanta e Roma.

Calciomercato Juventus News/ Djalò in Premier, Fagioli addio e pronta operazione alla Gatti (3 febbraio 2025)