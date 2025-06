Calciomercato Serie B News: Josh Doig lascia l’Italia e torna in patria

In questi giorni sta iniziando a prendere il vivo il calciomercato Serie B visto che ormai sono state definite tutte, o quasi, le squadre che parteciperanno alla competizione il prossimo anno, a muoversi sono soprattutto le squadre di alta classifica che cercano di fare di tutto per confermare la loro posizione anche il prossimo anno e puntare alla promozione. Ci sono poi le squadre neo promosse che cercano di costruire una rosa degna della Serie B e capace di rimanere nella categoria, meno movimento c’è tra le squadre che hanno galleggiato a metà classifica che sono più intente a cedere i propri talenti.

Un giocatore che potrebbe lasciare l’Italia dopo una buona stagione coronata con la vittoria del campionato e la promozione è Josh Doig, il terzino scozzese di ventitré anni non è sempre stato la prima scelta di Grosso ma nonostante questo ha giocato 29 partite contribuendo con 1 gol e 1 assist. Dopo solo un anno e mezzo però potrebbe lasciare i neroverdi per fare ritorno in Scozia dove andrebbe a vestire la maglia biancoverde del Celtic Glasgow, campione in carica, disposto a spendere 5 milioni pur di avere il giocatore, l’ultima parole è quella del tecnico del Sassuolo che potrebbe dare il via libera o bloccare la cessione.

Calciomercato Serie B News: Darko Lazovic tentato da Pippo Inzaghi

Il calciomercato Serie B però è anche pronto ad accogliere giocatori provenienti dalla categoria superiore che potrebbero scendere o perché hanno trovato poco spazio nelle loro squadre o perché vogliono mettersi alla prova con una nuova sfida e con nuove motivazioni, la lotta per la promozione. Un esempio è Darko Lazovic, che nonostante sia il capitano della sua squadra è stato impiegato poco da Zanetti, il serbo potrebbe quindi scendere di categoria per andare a vestire la maglia del Palermo e cercare di aiutare i rosanero a riconquistare la Serie A dopo diversi anni.

Infine una cessione che potrebbe essere portata a termine è quella di Pietro Beruatto, l’esterno non rientra nei piani del Pisa, come è stato evidenziato nella sessione di gennaio con il prestito alla Sampdoria, e potrebbe essere ceduto ad una delle migliori squadre della Serie B per puntare alla promozione. Quest’anno ha giocato 32 partite nelle quali ha realizzato solamente 1 assist ma la sua capacità di spinta offensiva sembra essere molto apprezzata dallo Spezia che cercherà di ripetere la stagione di quest’anno ed è intenzionata a rinforzarsi in tutte le posizioni per provarci.