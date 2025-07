Il calciomercato Serie B vede diverse big al lavoro per rinforzare la rosa. Nelle ultime ore scatenato il Bari della famiglia De Laurentiis

Calciomercato Serie B news, big al lavoro per rinforzare la rosa

Il calciomercato serie B vede diversi top team ancora al lavoro per migliorare la propria rosa e trovare cosi la possibilità di avvicinare la promozione in serie A il prossimo anno. Tra i club più attivi c’è senza dubbio il Bari di Luigi De Laurentiis e la società vuole rinforzare in tutto e per tutto la rosa, e regalare al tecnico una squadra competitiva.

Nelle ultime ore il club ha perfezionato l’arrivo per Braunoder del Como, centrocampista per il quale nelle prossime ore potrebbe esserci anche la firma. Non è però l’unica trattativa in ballo ed anzi i pugliesi sono vicini anche a Sala, giocatore in alcun modo nei piani di Fabregas. Occhio eventualmente poi a qualche colpo in attacco e ci sono alcuni nomi nel mirino.

Tra i club più attivi c’è anche il Catanzaro che ha grandi ambizioni per la prossima stagione e vede nel mirino il centrocampista Legowski della Salernitana. I due club stanno parlando ed occhio ad un possibile scambio con Brighenti, la trattativa potrebbe entrare presto nelle fasi più calde. Ma non è l’unico nome per il club calabrese.

Calciomercato Serie B news, possibile valzer di punte

Il calciomercato serie B potrebbe vedere diversi movimenti per quel che riguarda il reparto offensivo e tutte le big sono al lavoro per migliorare la rosa. Il Catanzaro, tra le altre cose, valuta con attenzione il nome di Merola per l’attacco, un profilo molto gradito al ds Polito che lo conosce bene e che lo vorrebbe portare nel campionato cadetto.

Sono due i nomi più chiacchierati in chiave campionato di serie B e uno su tutti è quello dell’attaccante italo-peruviano Gianluca Lapadula, richiesto da diversi club. Lo Spezia gradirebbe averlo ancora a disposizione, si è parlato di Bari e Cesena anche se intriga la pista romantica che porta al ritorno del giocatore in Abruzzo, destinazione Pescara. Il suo futuro si deciderà in pochi giorni.

Occhio anche al futuro di Simone Verdi che dopo diverse esperienze tra serie A ed estero potrebbe ripartire dalla serie B. L’ex Bologna, Como e Torino piace molto a Cesena e Modena e specialmente i romagnoli vorrebbero presto chiudere questa trattativa, il giocatore attende la A o comunque progetti interessanti.