Il calciomercato Serie B rischia di vedere la partenza di Armand Larienté verso la Premier League. Dimitri Bisoli invece rimane ma con una nuova maglia

Calciomercato Serie B News: Armand Laurienté può volare verso l’Inghilterra

Nella serata di domenica si è chiusa definitivamente la stagione del campionato cadetto con la retrocessione della Salernitana e la salvezza della Sampdoria che nonostante il terzultimo posto in classifica ha dovuto giocare i playout per il fallimento del Brescia e la sua conseguente retrocessione. Il calciomercato Serie B ora entra davvero nel vivo con squadre neopromosse dalla Serie C e quelle che il prossimo anno giocheranno in Serie A che sono le più attive volendo riuscire a mantenere la loro categoria ma con movimenti anche per le squadre che cercano di ottenere la promozione il prossimo anno.

A lasciare l’Italia potrebbe essere uno dei migliori giocatori dell’ultima stagione, nonché uno dei capicannonieri del campionato che ha attirato l’interesse di un’altra neopromossa ma proveniente da un altro campionato, il Sunderland. Il giocatore in questione è Armand Laurienté, esterno o punta di ventisei anni che da tre stagioni veste la maglia del Sassuolo, l’ultima delle quali ha realizzato 18 gol e 6 assist in 33 presenze, gli inglesi sono disposti ad offrire 20 milioni i neroverdi proveranno ad alzare le richieste ma potrebbero anche accettare la cifra per poi reinvestirla sul mercato.

Calciomercato Serie B News: Dimitri Bisoli obiettivo per neopromosse e prime della classe

Un giocatore che invece è al centro del calciomercato Serie B per la sua situazione contrattuale favorevole è invece Dimitri Bisoli che potrebbe liberarsi a parametro zero dal Brescia vista la situazione societaria del club e la possibilità che non venga iscritto neanche alla prossima Serie C. Sul centrocampista si sono dette interessate la neopromossa Padova che vuole a tutti i costi rimanere nella categoria, ritrovata dopo molti anni, e lo Spezia che cercherà di tornare a lottare per la promozione e che in mezzo al campo potrebbe perdere Salvatore Esposito, il loro miglior giocatore.

Infine sta iniziando a muoversi per la prima volta in questa sessione estiva la Sampdoria che fino alla partita di domenica non sapeva in che categoria avrebbe giocato il prossimo anno, i blucerchiati manterranno sicuramente Evani sulla loro panchina e cercheranno di dare inizio ad un progetto che li riporti a lottare per la promozione nei prossimi anni. Il giocatore per cui la squadra ligure potrebbe muoversi è Manuel Cicconi, esterno di centrocampo di ventisette anni di proprietà della Carrarese e che quest’anno è sceso in campo in 34 occasioni nelle quali ha contribuito con 3 gol e 8 assist.