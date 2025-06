Calciomercato Serie B News: Sebastiano Desplanches via in prestito

Il calciomercato Serie B sta iniziando ad entrare nel vivo con diverse trattative per giocatori che hanno stupito nell’ultima stagione e che ora potrebbero fare il salto di categoria e altri che invece potrebbero andare alle neopromosse per aiutarle a raggiungere la salvezza mettendo a disposizione la loro esperienza. Diverse squadre poi, stanno valutando la situazione dei giocatori di proprietà del Brescia che dopo il fallimento del club potrebbero essere acquistati a parametro zero o per una cifra irrisoria ma che potrebbero aiutare durante la stagione.

Uno dei giocatori che potrebbe spostarsi dalla sua attuale squadra per trovare più spazio in una delle neopromosse è Sebastiano Desplanches, portiere classe 2003 del Palermo e della Nazionale Under 21 di cui è il titolare, in rosanero invece non ha mai avuto troppe occasioni che lo hanno portato a chiedere la cessione in prestito la prossima stagione. La squadra che vorrebbe assicurarsi le sue prestazioni è il Padova, neopromossa dal girone A di Serie C che cercherà di mantenere la categoria, un possibile intoppo nella trattativa è il passato del ragazzo nel Vicenza, squadra rivale dei biancorossi, ma la possibilità di essere il titolare dovrebbe convincerlo.

Calciomercato Serie B News: Patrick Nuamah arriva al posto di Leonardo Mancuso

Una delle protagoniste del calciomercato Serie B invece potrebbe essere il Mantova che si prepara a diversi cambiamenti per rendere la salvezza raggiunta quest’anno più facilmente raggiungibile, alla società biancorossa interessa soprattutto muovere qualcosa nel reparto offensivo che non ha dato l’apporto che si sperava. Per questo potrebbe essere sacrificato Leonardo Mancuso, l’attaccante è ormai trentatreenne e per lui si è mosso il Pescara che vorrà cercare di salvarsi e potrebbe essere disposto ad offrire la cifra richiesta dal Mantova per assicurarsi le sue prestazioni e riportarlo tra i delfini.

Al suo posto il Mantova avrebbe adocchiato un giocatore che ha esordito in questa stagione di Serie B ma che è già in uscita dalla sua squadra, si tratta di Patrick Nuamah, esterno italiano nato nel 2005 e di proprietà del Brescia, le rondinelle non parteciperanno alla Serie B e probabilmente non ci sarà più la società. Questa opportunità ha convinto i biancorossi a muoversi e a contattare il giocatore che nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze oltre ad aver segnato 1 gol, il prezzo sarebbe intorno al milione di euro ma la situazione societaria dei biancazzurri potrebbe rendere più facile la trattativa.