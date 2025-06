Il calciomercato Serie B potrebbe vedere il ritorno di Hamza Rafia al Pescara e il trasferimento di Francesco Bardi al Bari

Calciomercato Serie B News: possibile il ritorno di Hamza Rafia a Pescara

Non solo le squadre del nostro massimo campionato si stanno dando un gran da fare per preparare la prossima stagione e costruire una rosa all’altezza della competizione ma anche il calciomercato Serie B è ricco di trattative che si stanno concludendo o di altre che stanno venendo discusse tra i vari club. Le principali mosse che potrebbero essere portate a termine sono quelle delle squadre che cercheranno alla fine dell’anno di essere nel pieno della lotta per la promozione o quelle che vorranno rimanere nella categoria nonostante la promozione appena ottenuta.

Una delle squadre infatti più impegnate a sistemare la rosa nella prossima stagione è il Pescara, promosso in Serie B grazie ai playoff ma che dovrà fare i conti con la decisione del suo allenatore di lasciare la squadra abruzzese per prendersi alcuni mesi di pausa dopo le difficoltà affrontate nell’ultimo anno.

Il giocatore per cui i biancazzurri stanno cercando di concludere la trattativa è Hamza Rafia, centrocampista tunisino di ventisei anni di proprietà del Lecce, che ha già giocato per i delfini nella seconda metà della stagione 2023, quest’anno ha ottenuto poche presenze con i giallorossi e potrebbe scendere di categoria per trovare continuità.

Calciomercato Serie B News: Francesco Bardi opportunità per il Bari

Un’altra delle protagoniste del calciomercato Serie B è poi il Bari che perderà alcuni importanti pezzi della rosa per cui scadrà il prestito e non sarà esercitato il riscatto, uno di questi in particolare è il portiere, ruolo che potrebbe essere coperto tramite l’acquisizione di Francesco Bardi, trentatreenne di proprietà della Reggiana. Il suo contratto con i granata scadrà alla fine dell’anno ma gli emiliani hanno deciso di puntare su un altro profilo, ecco quindi che i rossoblù possono essere una soluzione che potrebbe essere anche un salto di qualità per il calciatore cresciuto nella Primavera dell’Inter.

Il Bari poi sta trattando con il Genoa per riuscire a trattenere in Puglia anche nella prossima stagione Andrea Favilli, l’attaccante ventottenne quest’anno ha giocato 22 partite nelle quali ha contribuito con 5 gol e 1 assist ma soprattutto è stato un punto di riferimento nel reparto offensivo, fondamentale per il gioco del tecnico. Dopo il prestito di quest’anno i biancorossi proveranno a farselo rinnovare e in caso non dovessero riuscirci cercheranno di trovare un accordo per l’acquisto a titolo definitivo che potrebbe essere concluso per 500 mila euro, vista anche la prossima scadenza del contratto.