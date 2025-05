Calciomercato Serie B News: Christian Shpendi futuro in viola

La stagione nel campionato cadetto sta per giungere al termine e mentre Spezia e Cremonese si sfideranno per l’ultimo posto per la promozione, e verrà deciso come operare per la situazione Brescia, il calciomercato Serie B si inizia già a muovere con operazioni in uscita di giocatori che sono piaciuti a club importanti, e altre in entrata con un focus verso i giovani interessanti di categorie inferiori. Ad essere le principali protagoniste della sessione estiva sembrano essere le squadre che hanno partecipato ai playoff senza però riuscire ad arrivare fino in fondo o alcune delle neopromosse.

Calciomercato Como News/ Da Lazio o Roma, il perno del nuovo centrocampo di Fabregas!

Il giocatore che forse più di tutti ha attirato su di sé diverse squadre è Christian Shpendi, il ventiduenne attaccante albanese del Cesena dopo essere stato capocannoniere del suo girone di Serie C lo scorso anno, in questa stagione ha realizzato 11 gol e 1 assist in 34 partite e ha dimostrato ampi margini di miglioramento. Per questo la Fiorentina potrebbe essere interessata ad acquistarlo offrendo una cifra tra i 5 e i 10 milioni di euro che sarebbe molto importante per il Cesena, permettendogli di rinforzare la squadra per puntare alla promozione e avere un’importante plusvalenza.

Antonio Conte resta al Napoli?/ De Laurentiis pronto ad aumentare l'ingaggio (oggi 29 maggio 2025)

Calciomercato Serie B News: Andrea Adorante lascia l’Italia

Il calciomercato Serie B però potrebbe vedere anche la cessione di un altro dei migliori attaccanti della competizione che con la sua squadra neopromossa è stata la sorpresa più bella del campionato, superando anche le più rosee aspettative di tifosi e dirigenza, si tratta di Andrea Adorante della Juve Stabia che in 33 presenze ha segnato 15 gol e fornito 2 assist, a cui si aggiungono i 2 gol nelle 3 partite dei playoff giocate. Per il bomber del 2000 però non si sarebbe mossa una squadra italiana ma bensì il Malmo, club svedese che vuole tornare a vincere la Allsvenskan.

Calciomercato Atalanta News/ Un big ex Milan al posto di Gasp!

A fare il loro ingresso in Serie B però potrebbero essere due giovani che si sono messi in luce in Serie C e ora potrebbero essere pronti per il salto di categoria, che però con le loro squadre non è riuscito, il primo è un centrocampista classe 2005 di proprietà del Perugia, Giovanni Giunti su cui si è mosso il Bari con anticipo su tutte le avversarie, e che ha giocato 35 partite e fornito 2 assist. Il secondo invece è Pierluca Lucani, attaccante classe 2002 dell’ACR Messina che in 20 partite ha realizzato 12 gol e sarebbe il primo obiettivo del Cesena in caso di cessione del loro bomber.