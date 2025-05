Calciomercato Serie B News: Gennaro Tutino rinforzo per una neopromossa

Il campionato cadetto non è ancora concluso visto che 4 squadre sono ancora invischiate nella lotta salvezza o lotta promozione che dovranno essere definite tramite playoff e playout, per tutte le altre però può già iniziare il periodo di costruzione delle squadre che giocheranno la prossima stagione, ognuna per obiettivi diversi. Il calciomercato Serie B sarà quindi ricco di trasferimenti, soprattutto da squadre che non sono riuscite a raggiungere la categoria da quella inferiore, o che invece non sono riuscite a rimanerci nell’ultimo anno e che quindi potrebbero perdere pezzi importanti.

Di questo è l’esempio perfetto Gennaro Tutino, l’attaccante ventottenne è stato riscattato per 2,5 milioni dalla Sampdoria dopo l’ottima stagione passata in blucerchiato ma la situazione non ancora certa della squadra ligure potrebbe spingerlo lontano in una squadra che è appena tornata in Serie B e che farà di tutto per rimanerci. Si tratta dell’Avellino che si è mossa immediatamente per contattare la Sampdoria per avere il giocatore che quest’anno ha realizzato 5 gol e 4 assist in 21 partite, il trasferimento non sarebbe a titolo definitivo ma si tratterebbe di un prestito con la possibilità di riscatto a fine stagione.

Calciomercato Serie B News: Christian Marietta conteso da Modena e Carrarese

Il calciomercato Serie B potrebbe poi anche accogliere giocatori che nella categorie inferiori si sono messi in luce con un’ottima stagione e l’esempio più lampante di questo è Christian Marietta, portiere classe 2002 in forza all’Albinoleffe che in 38 partite giocate ha portato a casa 15 clean sheets e solo 38 gol subiti, la sua squadra non è riuscita ad ottenere la promozione e ora potrebbe fare il salto. Su di lui si sono mosse il Modena e la Carrarese che vorrebbero trasformarlo nel loro titolare e sono quindi pronti a spendere anche il doppio rispetto al valore del giocatore, che è comunque relativamente basso, solo 250 mila euro.

Tra i giocatori che potrebbero fare il loro ingresso in Serie B poi c’è anche Mattia Destro che potrebbe tornare alla Reggiana dopo aver firmato per i granata nel mese di marzo da svincolato ma aver collezionato solo 1 presenza, avendo tutta l’estate a disposizione per allenarsi e giocare con la squadra potrebbe essere un grande colpo in ottica salvezza. Il Modena poi sembra essere una delle società più attive sul mercato e sarebbe pronta a salutare uno dei suoi giovani e acquistarne un altro dalla Serie C, a salutare potrebbe essere Gady Beyuku, terzino francese classe 2005, mentre il nuovo acquisto dovrebbe essere Andrea Moretti della Triestina.