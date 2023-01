CALCIOMERCATO SPAL NEWS/ Ecco Fetfatzidis, attesa per Giuseppe Rossi e Finotto va via

Calciomercato SPAL news, ecco Fetfatzidis e attesa per Giuseppe Rossi

La SPAL sembra voler puntare in alto per la seconda parte della stagione e per raggiungere i propri obiettivi i dirigenti stanno lavorando parecchio in questa finestra di calciomercato invernale. Stando alle indiscrezioni più recenti emerse in queste ore, il trentaduenne greco ex Genoa Giannis Fetfatzidis sarebbe atteso nella giornata odierna per definire i dettagli del suo trasferimento agli ordini di mister De Rossi.

L’ala classe 1990, in scadenza di contratto Al-Sailiya SC il prossimo 30 giugno 2023 e dunque al termine della stagione in corso, dovrebbe firmare un contratto di un anno e mezzo. Al contempo i tifosi biancazzurri aspettano di riabbracciare Giuseppe Rossi: secondo Estense.com l’attaccante svincolato, già passato per lo stadio Paolo Mazza di Ferrara nell’annata 2021/2022, potrebbe tornare nel suo ultimo club nel caso in cui riesca a passare le visite mediche di rito.

Calciomercato SPAL news: Finotto al Cosenza. Concorrenza per Buchel

Un altro innesto su cui la SPAL vorrebbe mettere le mani in questa sessione di calciomercato invernale è Marcel Buchel. Il trentunenne non è intenzionato a continuare la sua avventura con l’Ascoli, con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2024, ma sulle sue tracce non si registra solo la presenza degli estensi: anche il Cagliari del tecnico Ranieri sarebbe infatti interessato ad accaparrarselo.

Nel frattempo gli emiliani hanno salutato Mattia Finotto, attaccante trasferitosi in maniera ufficiale al Cosenza. Nel comunicato pubblicato sul sito del club rossoblu, riguardo al trentenne si può leggere: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Finotto, nato nel 1991 a Valdobbiadene (TV), proveniente dalla Spal. L’attaccante, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024, nella sua carriera è stato tra i protagonisti dell’ascesa dei biancazzurri, dalla serie C al massimo campionato collezionando 94 presenze e segnando 21 gol.”

