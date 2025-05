Calciomercato Spezia News: Nicolò Bertola può lasciare per la Grecia

La stagione dei bianconeri non è ancora terminata visto che sono coinvolti nei playoff per la promozione dove sfideranno la Cremonese nella doppia sfida della finale, l’esito di queste partite potrebbe portare la squadra ligure ad un ritorno in Serie A o a dover passare un altro anno in Serie B e tentare di arrivare nelle prime posizioni. Il calciomercato Spezia potrebbe essere influenzato da questi risultati e cambiare i suoi obiettivi a seconda della categoria in cui giocherà la prossima stagione, ci sono obiettivi che infatti senza la Serie A potrebbero non accettare e giocatori che con la permanenza in Serie B potrebbero chiedere di essere ceduti.

Ad arrivare da un’ottima stagione e avere quindi attirato gli interessi di numerosi club di Serie A è Nicolò Bertola, difensore centrale classe 2003 che ha giocato 28 partite e contribuito con 3 gol e 2 assist, nel mese di gennaio era stato accostato a grandi squadre come Juventus e Roma ma alla fine ha deciso di concludere la stagione in Liguria. Ora però si sarebbe affacciato un club estero che per il prossimo anno vorrebbe rinforzarsi con l’acquisto del giocatore e che avrebbe già offerto 8 milioni, poco distanti dai 10 chiesti dallo Spezia, si tratta dell’Olympiacos, fresco vincitore della Souper Ligka Ellada.

Calciomercato Spezia News: l’obiettivo è trattenere Francesco Pio Esposito

Il calciomercato Spezia però si dovrà sicuramente muovere anche in entrata e il primo nome sul taccuino della dirigenza è quello di Francesco Pio Esposito, l’attaccante nato nel 2005 quest’anno ha passato la stagione in prestito ai bianconeri e in 35 partite di Serie B ha realizzato 17 gol e 2 assist, senza contare il gol e l’assist nella doppia sfida playoff contro il Catanzaro. L’Inter lo richiamerà dal prestito e lo porterà a giocare il Mondiale per Club e poi potrebbe decidere di girabrlo ad una squadra di Serie A per fargli fare esperienza o di tenerlo come quinto giocatore in quel ruolo.

Altro ruolo dove lo Spezia vorrebbe operare per il prossimo anno è la porta dove la coppia Chichizola e Gori convince ma fino ad un certo punto, soprattutto in caso di promozione in Serie A, per questo la dirigenza potrebbe provare ad acquistare Diego Mina, portiere diciannovenne svizzero ma di origine brasiliana di proprietà del Lugano. Quest’anno è stato aggregato alla squadra U19 degli svizzeri con la quale in 12 partite ha subito 22 gol, il potenziale del ragazzo però è ritenuto molto alto e la cifra richiesta è bassa, per questo i liguri potrebbero muoversi anticipando le possibili avversarie.