Calciomercato Spezia News: Nicolò Bertola o Przemyslaw Wiśniewski diretti verso la Serie A

La stagione dei liguri non può essere considerata negativa nonostante non siano riusciti a raggiungere la promozione in Serie A, soprattutto se si pensa al passo in avanti fatto dalla scorsa stagione, terminata con il rischio retrocessione, un grosso merito va sicuramente dato a Luca D’Angelo che ora è corteggiato da diverse squadre che vogliono provare una corsa verso la massima categoria. Il calciomercato Spezia avrà quindi il compito di cercare di convincere il tecnico a rimanere e per farlo dovrà essere in grado di trattenere alcuni importanti elementi o sostituire nel migliore dei modi chi dovesse partire.

Calciomercato Spezia News/ Wisniewski può partire, in attacco si cerca Artistico (5 giugno 2025)

Nelle ultime settimane una squadra di Serie A s’è fatta avanti per portare tra le sue fila uno dei difensori migliori della squadra, l’offerta iniziale è stata per Nicolò Bertola, votato come uno dei migliori del campionato con 3 gol e 2 assist in 28 partite, sul giocatore però c’è l’interesse anche di squadre importanti sia del nostro campionato sia di quelli esteri e per questo potrebbero non bastare i 5 milioni offerti. L’Udinese ha quindi scelto di muoversi anche per la sua seconda scelta Przemyslaw Wiśniewski, che in stagione ha giocato 32 partite segnando 2 gol e fornendo 1 assist e che è seguito anche dal Palermo.

Calciomercato Palermo News/ Pronti due colpi per la Serie A in attacco e controcampo!

Calciomercato Spezia News: Mateus Lusuardi

Il calciomercato Spezia è disposto a cedere uno dei giocatori difficilmente entrambi avendo già in pugno l’acquisto di un sostituto, Mateus Lusuardi, difensore centrale o terzino brasiliano del Frosinone, il ventunenne quest’anno ha avuto qualche difficoltà a livello fisico e infatti è stato schierato solo 12 occasioni, nelle quali però ha segnato 2 gol. Lo scorso anno sotto la guida di Di Francesco aveva avuto più spazio grazie al modulo con la difesa a 3 che sfruttava al meglio le sue caratteristiche come braccetto, con il cambio di allenatore e di modulo con la difesa a 4 è stato svantaggiato.

Video Spezia Cremonese (2-3)/ Gol e highlights: doppietta da promozione per De Luca! (Serie B, 1 giugno 2025)

Con l’addio di Francesco Pio Esposito e la difficoltà di rivederlo in maglia bianconera, la dirigenza sta mettendo gli occhi sui possibili sostituti per l’attacco della formazione di D’Angelo, tra i vari profili seguiti quello che più sembrerebbe aver interessato i liguri è quello di Vanja Vlahovic, attaccante serbo classe 2004 dell’Atalanta U23. In stagione ha realizzato 19 gol in 30 partite e ha contribuito anche con 5 assist ma soprattutto ha dimostrato di giocare come unica punta e in un attacco a due, il calciomercato Spezia proverà ad acquistarlo con un’offerta da 5 milioni ma accetterebbe anche il prestito in caso di no della Dea.