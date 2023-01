CALCIOMERCATO SPEZIA NEWS/ Wisniewski per Kiwior, Gotti si tiene stretto Ekdal

Calciomercato Spezia news, Wisniewski per sostituire Kiwior

Lo Spezia si trova attualmente in quart’ultima posizione a sei punti di distacco dal Verona in zona retrocessione e, per centrare la salvezza in Serie A, i dirigenti del club si stanno muovendo per sistemare l’organico in questo freddo gennaio di calciomercato. Tuttavia, i liguri devono anche guardarsi le spalle dagli assalti delle altre squadre nei confronti dei suoi calciatori, su tutti Jakub Kiwior, sotto contratto fino al 30 giugno del 2025.

Già finito nel mirino della Juventus, per Kiwior in estate potrebbe scatenarsi un’asta di mercato coinvolgendo pure altre big come il Napoli ed il Milan. Per questo motivo dunque gli Aquilotti si stareebbero muovendo in cerca di un sostituto adeguato per rimpiazzare il polacco ed il nome più caldo in questo senso pare essere stato individuato in Przemysław Wiśniewski, suo connazionale in forze al Venezia. Stando a quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, lo Spezia avrebbe già trovato l’accordo con il ventiquattrenne che dovrebbe firmare un triennale con opzione per un altro anno se dovesse arrivare in estate, altrimenti si legherà ai bianconeri per ulteriori sei mesi già da questo gennaio.

Calciomercato Spezia news, le parole di mister Gotti su Ekdal

Chi non dovrebbe lasciare lo Spezia in questa sessione di calciomercato nonostante i rumors è lo svedese Albin Ekdal. Proprio in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno in campionato il tecnico Luca Gotti ha rispedito al mittente le voci che rivedevano il trentatreenne alla Sampdoria spiegando: “Ekdal non lo voglio perdere per alcun motivo. I punti da qui in avanti varranno sempre di più, e quando inizi ad entrare nelle zone calde del campionato per gestire le partite devi avere giocatori che sappiamo interpretarle, ed Ekdal è tra questi, augurandoci che tutti possano stare al meglio”.

Calciomercato Spezia news, ecco Zurkowski dalla Fiorentina

Nel frattempo lo Spezia ha reso ufficiale un colpo in entrata per questa finestra invernale di calciomercato con l’arrivo di Szymon Piotr Żurkowski in prestito dalla Fiorentina. Nel comunicato pubblicato sul sito del club si può leggere: “Il Club di via Melara comunica di aver acquistato con la formula del prestito con obbligo di riscatto dall’ACF Fiorentina, il centrocampista polacco Szymon Zurkowski, che indosserà la maglia numero 77. … Spezia Calcio intende inoltre ringraziare ACF Fiorentina per la serietà e la disponibilità dimostrate in occasione della trattativa che ha consentito a Zurkowski di approdare nel Golfo dei Poeti per combattere sul terreno del “Picco” insieme al popolo aquilotto. Benvenuto Szymon!”











