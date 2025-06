Calciomercato Spezia News: le redini dell’attacco a Gabriele Artistico

La mancata promozione ha lasciato un po’ di amarezza in casa della squadra bianconera della Liguria, anche perché il prossimo anno diversi protagonisti della stagione potrebbero cambiare squadra, e provare a centrare questo obiettivo con un’altra casacca, sicuramente però a rimanere sarà il condottiero Luca D’Angelo che dovrà ripetere il buon lavoro realizzato quest’anno. Per raggiungere l’obiettivo però, che sarà sempre la promozione, la dirigenza dovrà concludere diversi acquisti per sostituire i partenti e per rinforzare le seconde linee della squadra.

Il primo giocatore che senza dubbio lascerà la Liguria è Francesco Pio Esposito, il diciannovenne ha realizzato 17 gol in stagione e aiutato la squadra a raggiungere la finale dei playoff, dopo questo prestito tornerà all’Inter che vorrebbe poi girarlo in prestito ma in una squadra di Serie A. Al suo posto quindi lo Spezia dovrà acquistare una punta da affiancare a Lapadula, il preferito sembrerebbe essere Gabriele Artistico, ventiduenne della Lazio che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Cosenza, ha caratteristiche fisiche simili a quelle di Esposito anche se a livello realizzato è stato inferiore, solo 7 gol.

Calciomercato Spezia News: Przemyslaw Wiśniewski verso l’addio

Il calciomercato Spezia poi potrebbe vedere la cessione di un altro dei pilastri della squadra, che quest’anno ha contribuito a mantenere i bianconeri con un numero basso di gol subiti, infatti Przemyslaw Wiśniewski sembra destinato a vestire la maglia del Palermo che è sempre più deciso a costruire una corazzata per la promozione. Il ventiseienne polacco ha giocato 32 partite segnando anche 2 gol e fornendo 1 assist, e la sua cessione potrebbe portare nelle casse dei liguri anche 2,5 milioni, cifra che potrebbe soddisfare il club e che verrebbe usata per un sostituto.

Con i soldi ricavati dalla cessione del giocatore polacco la squadra ligure andrebbe a bussare in casa Catanzaro per provare a strappare ai giallorossi uno dei loro migliori giocatori dell’anno, il difensore centrale nato nel 2001 Federico Bonini. Ha giocato 36 partite nelle quali ha segnato 8 gol e fornito 5 assist ha un prezzo di circa 5 milioni, quasi il doppio di quelli che riceverebbe lo Spezia dalla cessione del loro titolare, ma che potrebbero essere molto ben spesi se si pensa all’impatto che potrebbe avere in una squadra già tre le migliori della competizione, ma anche alla cifra a cui potrebbe essere venduto.