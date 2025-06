Calciomercato Torino News; Kristjan Asllani regista al posto di Ricci

Il calciomercato Torino continua ad allungare la lista di giocatori proposti al proprio tecnico Marco Baroni per ricostruire la rosa granata a sua immagine e somiglianza, il passaggio dal 3-5-2 o 3-4-2-1 di Paolo Vanoli e prima Ivan Juric al 4-2-3-1 di Marco Baroni non sarà semplice e ci saranno diversi giocatori che potrebbero subire le conseguenze. Allo stesso tempo però ci saranno giocatori importanti che sicuramente o comunque molto probabilmente lasceranno la squadra per fare il salto in una società più importante e quindi andranno sostituiti nel migliore dei modi.

Il più probabile a partire è Samuele Ricci che è conteso da tre squadre d’alta classifica, il Milan che da anni cerca un regista per la squadra, l’Inter che potrebbe decidere di cedere Hakan Calhanoglu, e l’Atalanta che però segue anche Ivan Ilic. I profili che la dirigenza sta valutando per la possibile sostituzione di uno di questi sono vari ma negli ultimi giorni si è aggiunta la possibilità di intavolare una trattativa con l’Inter per l’acquisto di Kristjan Asllani, il centrocampista albanese è decisamente fuori dal progetto e il suo trasferimento avrebbe un costo relativamente basso, 15 milioni.

Calciomercato Torino News: Jaouen Hadjam si aggiunge alla lista dei terzini

Il calciomercato Torino poi sta cercando disperatamente un terzino per la fascia sinistra che in rosa manca visto il mancato riscatto di Sosa e Biraghi, tra i vari nomi che la dirigenza starebbe seguendo si è aggiunto quello di Jaouen Hadjam, calciatore algerino dello Young Boys di ventidue anni. In questa stagione ha giocato 35 partite nelle quali è riuscito a realizzare 2 gol e 3 assist, il suo prezzo non sarebbe troppo elevato visto che è solo di 10 milioni ma il presidente Cairo potrebbe voler prima concludere un’operazione in uscita così da finanziarla.

Altro ruolo dove Baroni avrebbe richiesto l’intervento del mercato è l’attacco dove i nomi possibili sono diversi ma nelle ultime ore sono salite le quotazioni di due vecchie conoscenze del tecnico, la prima sarebbe Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 del Milan che arriva da una stagione di luci e ombre in maglia Empoli. Mentre il secondo sarebbe Karol Swiderski, attaccante polacco di ventotto anni di proprietà del Panathinaikos ma che potrebbe accettare l’opportunità di tornare a giocare in un campionato importante come quello italiano.